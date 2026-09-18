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Viernes, 18 de septiembre de 2026
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Secretario General de la ONU

Mujer latinoamericana lidera tercera votación informal para ser la Secretaria General de la ONU en reemplazo de António Guterres

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Antonio Guterres, secretario general de la ONU - Foto: EFE
Antonio Guterres, secretario general de la ONU - Foto: EFE
Varios integrantes del órgano más poderoso de la ONU han manifestado su deseo de que, por primera vez, Naciones Unidas elija una mujer para ocupar la secretaría general.

La costarricense Rebeca Grynspan se impuso por estrecho margen en la tercera votación informal del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada este viernes para elegir al próximo secretario general de la organización, afirmó una fuente diplomática.

Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y quien solicitó una licencia de su cargo en la UNCTAD (Organismo de Comercio y Desarrollo de la ONU) para hacer campaña, también encabezó la primera votación informal secreta.

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Entretanto, la exministra de Relaciones Exteriores de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, había tomado la delantera en la segunda votación del Consejo de 15 miembros.

Varios integrantes del órgano más poderoso de la ONU han manifestado su deseo de que, por primera vez, Naciones Unidas elija una mujer para ocupar la secretaría general, sucediendo a Antonio Guterres, cuyo mandato expira a finales de diciembre.

Grynspan obtuvo nueve votos a favor, pero aún enfrentaba una fuerte oposición, recibiendo cinco votos en contra y una abstención, según la fuente diplomática, que confirmó informes de medios especializados.

Rodrigues-Birkett recibió ocho votos de respaldo y seis de desaprobación, así como una abstención, añadió la fuente, que prefirió permanecer en el anonimato debido a la delicadeza del asunto.

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También compiten por el cargo el actual jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi; la expresidenta chilena y ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet; la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa; el destacado diplomático ugandés Olara Otunnu; el expresidente senegalés Macky Sall; y la diplomática y exministra de Comercio de Ecuador Ivonne A-Baki.Grossi.

Se especula con la posibilidad de que, a petición de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho de veto -Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos-, aparezca en el proceso un candidato de compromiso.

"Si eso ocurre de forma poco transparente (...) entonces tendremos un problema", declaró un diplomático que pidió no ser identificado.

Incluso si un candidato obtiene los nueve votos necesarios de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, también debe evitar el veto de cualquiera de las cinco grandes potencias, profundamente divididas.

Una vez que un candidato supere estos filtros, su nombre será sometido a la Asamblea General, en la que están representados todos los miembros de la ONU, para su confirmación.

Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró el jueves que los candidatos "deben devolver a la ONU a su propósito primordial de mantener la paz y la seguridad en el mundo, en lugar de la ideología absurda, politizada y progresista que ha socavado la eficacia de la institución".

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