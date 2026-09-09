El precio del petróleo Brent supera los 100 dólares en medio del recrudecimiento del conflicto entre EE. UU. y el régimen de Irán

El precio del petróleo Brent, referencia internacional del sector, superó los 100 dólares por barril este miércoles por primera vez desde finales de julio, tras la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, lo que avivó los temores a aumentos de precios y subidas de los tipos de interés.

El repunte de los precios del crudo —con el Brent subiendo más de un tres por ciento hasta los 101,21 dólares el barril— lastró a los mercados bursátiles, ya que a los inversores les preocupaba que los principales bancos centrales subieran los tipos de interés para contener la inflación.

En Wall Street, el Dow Jones cerró con una caída del 0,8 por ciento.

Al otro lado del Atlántico, los mercados europeos cayeron, con París cerrando la jornada con un descenso de casi el dos por ciento. Los precios del gas natural en Europa subieron bruscamente hasta alcanzar su nivel más alto desde principios de 2023, superando los 80 euros por megavatio-hora, mientras los países se esfuerzan por reponer sus reservas antes del invierno.

El principal contrato petrolero estadounidense, el West Texas Intermediate, superó los 96 dólares por barril.

El precio medio del diésel en Estados Unidos alcanzó un récord de 5,94 dólares por galón, lo que aumenta la presión interna sobre el presidente Donald Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Todas las miradas están puestas en los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán el viernes y que podrían afianzar las expectativas de que la Reserva Federal subirá los costes de endeudamiento la semana que viene.

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Antes de eso, se prevé que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés de la eurozona el jueves.

La preocupación por la inflación ha provocado un aumento en la rentabilidad de la deuda pública, ya que los inversores exigen mayores rendimientos.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió el miércoles a su nivel más alto desde 2023, a pesar de que el Departamento del Tesoro anunció un programa de recompra ampliado.

Esto se produjo cuando las autoridades intentaban controlar el aumento de los costes de endeudamiento, pero el plan de recompra decepcionó a los inversores.

Los mercados también están preocupados por la escalada de la guerra comercial entre Washington y Ottawa, después de que la administración Trump anunciara el martes una prohibición de importaciones, incluidas las de bebidas alcohólicas.

Irán lanzó el miércoles nuevos ataques contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio en represalia por los ataques estadounidenses contra petroleros iraníes, arrastrando a los adversarios aún más a la guerra.

La poderosa Guardia Revolucionaria del régimen de Irán afirmó haber atacado a 20 buques estadounidenses que intentaban atravesar el estratégico estrecho de Ormuz, controlado en gran parte por Irán desde que estalló la guerra.

Aparte de la guerra, Apple presentó el miércoles su primer teléfono plegable. Sus acciones cerraron con una caída del 0,3 por ciento.