NTN24
Jueves, 05 de noviembre de 2026
Jueves, 05 de noviembre de 2026
Donald Trump

Donald Trump pronostica un acuerdo "muy grande" con Rusia mientras su esposa pide una tregua "duradera" en Ucrania

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
El mandatario habló tras sostener una reunión no programada con un enviado del líder ruso Vladimir Putin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticó este jueves un acuerdo "muy grande" con Rusia que abarcaría no solo la guerra en Ucrania, sino "a toda Europa".

El mandatario habló tras sostener una reunión no programada con un enviado del líder ruso Vladimir Putin, quien llegó a la Casa Blanca para mantener conversaciones con funcionarios ucranianos a instancias de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

o

"Va a ser algo muy grande. Va a implicar más que Ucrania, y podría incluso decir que podría implicar a toda Europa", dijo el mandatario estadounidense a los periodistas.

"Va a ser un acuerdo grande y maravilloso, y todo el mundo va a estar encantado", añadió.

Trump aclaró que no ha conversado con los funcionarios ucranianos que también estaban el jueves en la Casa Blanca.

Sus comentarios podrían avivar los temores en Europa de que se esté acercando al Kremlin y vaya a empujar a Ucrania hacia un acuerdo desfavorable para poner fin a la invasión rusa.

o

Las capitales de la OTAN también están atentas para ver si Trump, que ha insinuado la retirada de tropas del continente, accederá a las exigencias de Putin para reducir la influencia de Estados Unidos en Europa.

Melania Trump había pedido antes un nuevo alto el fuego "más duradero" en Ucrania mientras presidía una inusual reunión entre funcionarios de Moscú y Kiev.

Temas relacionados:

Donald Trump

Melania Trump

Ucrania

Guerra en Ucrania

Rusia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Sandra Ramírez declaraba detrás de una pantalla ante la JEP, sus víctimas sí dieron la cara

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Fuertes pruebas contra la dignidad de la magistratura": abogado sobre nuevos señalamientos a Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Indignación: Cambian fiscal que investigaba a Petro por presunto homicidio culposo en caso de Kevin Acosta

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Potente sondeo: Así muestran las encuestas a Marco Rubio ante eventual carrera presidencial de EE. UU.

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Se conocen imágenes de soldados de El salvador patrullando las calles de Puerto Príncipe en Haití

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio | Foto: AFP
Marco Rubio

Experta sobre posible distanciamiento de Rubio de Trump: “es el niño prodigio de la administración”

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Estados Unidos - Cuba

Aumenta la ofensiva: la nueva y contundente medida del Gobierno Trump contra el régimen cubano

Marco Rubio - Foto: AFP
Marco Rubio

Potente sondeo: Así muestran las encuestas a Marco Rubio ante eventual carrera presidencial de EE. UU.

Abelardo de la Espriella/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Abelardo de la Espriella

Así reaccionó De la Espriella a nuevo escándalo de Petro: "donde uno levanta (…) siempre hay una que otra novia del anterior presidente contratada"

Comunidad LGBTIQ+ | Foto: EFE
Régimen venezolano

Descalificativos: régimen venezolano acusado de usar expresiones homofóbicas contra adversarios

Más de Actualidad

Ver más
Fonseca - EFE
Fonseca

Fonseca se sinceró sobre el sentimiento que tuvo al tomar la decisión de mover su concierto de El Campín: "Fue duro, un huracán por muchas razones"

Bombardeo en Nariño contra el ELN - AFP y redes sociales
Abelardo de la Espriella

Gobierno de Abelardo de la Espriella ejecutó bombardeo contra el ELN e imágenes dejan ver desde el cielo el estratégico lugar: reportan ocho muertos

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - Foto: EFE
Brasil

“¡Vamos a ganar estas elecciones!” Lula da Silva confía en remontar en Brasil

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fonseca - EFE
Fonseca

Fonseca se sinceró sobre el sentimiento que tuvo al tomar la decisión de mover su concierto de El Campín: "Fue duro, un huracán por muchas razones"

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
Deportes

Partido del Real Madrid en la Champions League tampoco sería transmitido en China por polémica con Mbappé: ¿qué fue lo que hizo el francés?

Bombardeo en Nariño contra el ELN - AFP y redes sociales
Abelardo de la Espriella

Gobierno de Abelardo de la Espriella ejecutó bombardeo contra el ELN e imágenes dejan ver desde el cielo el estratégico lugar: reportan ocho muertos

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - Foto: EFE
Brasil

“¡Vamos a ganar estas elecciones!” Lula da Silva confía en remontar en Brasil

Funcionarios del Estado en el cementerio municipal La Esperanza en parroquia Carayaca, en La Guaira (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
La Guaira

Grave denuncia en La Guaira: forenses habrían entregado supuestas cenizas a una familia y meses después hallaron los cuerpos entre los escombros

Transición política en Venezuela
Elecciones en Venezuela

“Necesitamos que Estados Unidos meta presión”: presidente del Partido COPEI sobre Venezuela

Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Sin intermediarios: De la Espriella encaró a autoridades de San Andrés por mal manejo de recursos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023