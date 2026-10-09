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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Torturas en Venezuela
Programa: La Tarde

"Este juicio es un tratado a la tortura": abogado sobre el caso de capitán venezolano Anyelo Heredia

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
El caso 'Brazalete blanco' por el que quedó en libertad hace unos días Rocío San Miguel se concluyó en base a las declaraciones del capitán del Ejército venezolano Anyelo Heredia, quien está detenido desde 2023 acusado de "conspiración, magnicidio en grado de tentativa y conspiración terrorista". Para hablar sobre este tema, Guillermo Heredia, abogado penalista, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

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