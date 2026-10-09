"Este juicio es un tratado a la tortura": abogado sobre el caso de capitán venezolano Anyelo Heredia

El caso 'Brazalete blanco' por el que quedó en libertad hace unos días Rocío San Miguel se concluyó en base a las declaraciones del capitán del Ejército venezolano Anyelo Heredia, quien está detenido desde 2023 acusado de "conspiración, magnicidio en grado de tentativa y conspiración terrorista". Para hablar sobre este tema, Guillermo Heredia, abogado penalista, conversó con el programa La Tarde de NTN24.