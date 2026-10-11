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Domingo, 11 de octubre de 2026
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Asesinan a un soldado en un ataque con dron en la vereda Altamira, en La Vega, Cauca

octubre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
La Tercera División del Ejército Nacional indicó que el ataque habría sido realizado por las estructuras del ELN que operan en la región.

En la noche de este sábado, 10 de octubre, se registró un ataque con un dron cargado con explosivos contra las tropas del Batallón de Montaña n.º 4, cuando se encontraban realizando operaciones militares en el sector de Altamira, en el municipio de La Vega, en el departamento del Cauca.

La Tercera División del Ejército Nacional confirmó que, en medio del ataque, atribuido preliminarmente a las estructuras del ELN que operan en la región, fue asesinado el soldado profesional Luis David Arrieta Osorio.

“Rechazamos de manera categórica este ataque y denunciamos el empleo de artefactos explosivos lanzados desde sistemas aéreos no tripulados, una práctica que vulnera las normas del derecho internacional humanitario”, señaló la institución en un comunicado difundido por redes sociales.

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Asimismo, desde el Ejército Nacional expresaron sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del soldado profesional, y anunciaron que se dispuso de un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento integral y apoyo psicosocial a los seres queridos de Arrieta Osorio.

Cabe resaltar que en el área donde ocurrieron los hechos se mantiene el despliegue operacional de las tropas de la Vigésima Novena Brigada, con el fin de fortalecer las operaciones militares y dar con los responsables de este hecho.

En ese sentido, hace unos días se presentó un hecho particular en esta zona del país, en medio de las operaciones militares y de los enfrentamientos entre el Ejército e integrantes de la estructura Carlos Patiño.

Durante los combates fue asesinado el soldado profesional Idel José Torres Herrera. Sin embargo, la situación se agravó cuando el cuerpo del uniformado fue sustraído del lugar y su entrega se demoró varios días.

De acuerdo con la institución, mientras se desarrollaba esta situación, se presentó un ataque con drones y armas de largo alcance contra las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 4, adscrita a la Tercera División.

El Ejército rechazó categóricamente lo ocurrido y señaló que la manipulación, el traslado y la retención arbitraria de un cadáver en medio de un conflicto pueden constituir una grave vulneración de las normas del derecho internacional humanitario.

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A finales de agosto también se reportó el asesinato de un soldado profesional y otros tres resultaron heridos tras un ataque de las disidencias de las Farc en Buenos Aires, Cauca. Los integrantes de esta estructura lanzaron explosivos desde un dron contra los uniformados, quienes adelantaban operaciones militares.

En el hecho fue asesinado el soldado profesional Alejandro López Quintero, pese a la atención médica inmediata prestada por enfermeros de combate, detalló el Ejército.

En ese momento, desde la Tercera División del Ejército Nacional también rechazaron este tipo de actos en contra de los uniformados que trabajan por la seguridad de la población en general.

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