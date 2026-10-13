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Martes, 13 de octubre de 2026
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Medellín

"No glorificamos delincuentes ni hacemos apología del narcotráfico": Medellín inicia la demolición de una casa vinculada a Pablo Escobar y da los motivos

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Demolición de casa de Pablo Escobar - Captura de pantalla
Demolición de casa de Pablo Escobar - Captura de pantalla
Según la Administración distrital, la propiedad permaneció abandonada durante años y se convirtió en un punto que generaba preocupación por problemas de seguridad y convivencia.

La Alcaldía de Medellín inició este martes 13 de octubre la demolición de una casa vinculada al narcotraficante Pablo Escobar, ubicada en el barrio El Diamante N.° 2, en la comuna de El Poblado.

El anuncio fue realizado por el alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que la ciudad no puede permitir que espacios relacionados con el pasado criminal sean utilizados para glorificar el narcotráfico.

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¡En Medellín no glorificamos delincuentes ni hacemos apología del narcotráfico!”, manifestó Gutiérrez en una publicación en redes sociales, en la que compartió imágenes de los trabajos de demolición y explicó que el inmueble habría sido utilizado durante años para el consumo de drogas, presuntos rituales satánicos y actividades relacionadas con el narcoturismo.

Según la Administración distrital, la propiedad permaneció abandonada durante años y se convirtió en un punto que generaba preocupación por problemas de seguridad y convivencia.

En el lugar, las autoridades reportaron indicios de consumo de estupefacientes y licor, además de elementos y grafitis que, de acuerdo con la Alcaldía, estarían relacionados con las actividades denunciadas.

Cabe resaltar que la intervención se adelanta en un lote de 1.854 metros cuadrados. De acuerdo con la información oficial, la decisión cuenta con un concepto técnico del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y una orden expedida por la Inspección de Convivencia y Paz.

La historia del inmueble también está vinculada a los procesos de recuperación de bienes relacionados con el narcotráfico.

Según la Alcaldía, la propiedad fue adquirida en 1979 por Victoria Eugenia Henao, esposa de Escobar. En 2004 quedó bajo medida cautelar de la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente, en 2018, pasó al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras un proceso de extinción de dominio confirmado mediante sentencia en 2020.

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Finalmente, cabe resaltar que, con esta demolición, la Administración de Medellín busca recuperar un espacio que, según sus reportes, afectaba la tranquilidad de los habitantes y era utilizado para exaltar la figura del antiguo jefe del Cartel de Medellín.

La medida se enmarca en la postura de la Alcaldía de rechazar la glorificación de figuras vinculadas al narcotráfico y evitar que estos lugares se conviertan en escenarios de promoción de esa historia criminal.

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