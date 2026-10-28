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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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La JEP revoca la libertad condicional a exintegrante de las FARC presuntamente vinculado al magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay en Colombia

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Miguel Uribe Turbay | Foto: AFP
Miguel Uribe Turbay | Foto: AFP
La JEP retiró los beneficios de la justicia transicional a Kendry Téllez Álvarez tras comprobar el incumplimiento de sus compromisos judiciales y su presunta participación en el atentado.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revocó la libertad condicional otorgada a Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’, exintegrante de la extinta guerrilla de las FARC, al constatar el incumplimiento sistemático de sus obligaciones de comparecencia y su evasión ante los requerimientos de la justicia nacional.

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A través de una resolución emitida por la Sala de Amnistía o Indulto, el tribunal transicional solicitó formalmente a la justicia ordinaria hacer efectiva la cancelación del beneficio concedido por una condena previa por secuestro extorsivo agravado, con lo cual habilitó la emisión de nuevas órdenes de captura en contra del procesado.

La decisión judicial coincide con el avance de las indagaciones conducidas por la Fiscalía General de la Nación, las cuales señalan a Téllez Álvarez como el presunto articulador logístico de la estructura disidente Segunda Marquetalia en la planeación y ejecución del vil atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025.

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El órgano de justicia transicional advirtió que la inasistencia prolongada del procesado y las evidencias sobre su vinculación a redes de criminalidad organizada anulan de forma definitiva cualquier garantía procesal en el marco del sistema de paz.

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