Autoridades reportan más de 5.500 apartamentos afectados por los terremotos en el municipio Chacao, Venezuela

Gustavo Duque, alcalde del municipio Chacao, informó que a través de un censo vecinal se contabilizó más de 5.500 apartamentos afectados con daños de moderados a muy graves tras el doblete sísmico registrado en Venezuela.

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Según la autoridad, actualmente se ejecutan reparaciones simultáneas en 42 edificaciones mediante el despliegue de más de 400 obreros.

El régimen venezolano emitió un nuevo boletín informativo semanal con fecha del 24 de agosto de 2026 respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos.

El reporte difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, consolida un total de 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Según estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.