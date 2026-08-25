NTN24
Martes, 25 de agosto de 2026
Martes, 25 de agosto de 2026
Terremoto en Venezuela

La ONG Cecodap alerta que 27% de los centros educativos evaluados presentan daños graves por el doblete sísmico en Venezuela

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Aula vacía con pupitres junto a una ventana - Foto de referencia: Pexels
Aula vacía con pupitres junto a una ventana - Foto de referencia: Pexels
A pocas semanas del inicio del nuevo curso escolar, la mencionada instancia subrayó que "no se trata de abrir por abrir, sino que el retorno sea seguro".

La ONG Cecodap (Centros Comunitarios de Aprendizaje) advirtió que 27% de las escuelas evaluadas en La Guaira, Caracas y Miranda presentan daños graves en su infraestructura.

o

A pocas semanas del inicio del nuevo curso escolar, la mencionada instancia subrayó que "no se trata de abrir por abrir, sino que el retorno sea seguro".

Asimismo, recalcó que al menos un área de los recintos escolares está clausurada o resulta intransitable.

o

El régimen venezolano emitió un nuevo boletín informativo semanal con fecha del 24 de agosto de 2026 respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos.

El reporte difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, consolida un total de 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

o

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Escuelas

Educación

Regreso a clases

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Indignante: Así es como los grupos criminales reclutaban menores durante el fracaso de "Paz Total" de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay muchos casos legales que esta administración ha revocado”: experta sobre la revocación de visas de EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Colombia se encuentra en medio de una fuerte crisis en el sistema de salud

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Regreso a clases bajo amenaza: exigen evaluar la sismorresistencia de las escuelas venezolanas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Migrantes venezolanos | Foto: EFE
Migración de venezolanos a Colombia

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Delcy Rodríguez y Cilia Flores - Fotos: AFP
Cilia Flores

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Práctica del Comando Sur en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe

Las alcabalas por medio de las cuales se beneficiaba Diosdado terminarán, según Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Régimen venezolano

¿Ahora Diosdado Cabello cómo amedrentará? Delcy Rodríguez anuncia la eliminación de las alcabalas

Delcy Rodríguez/ Carlos Giménez - Fotos AFP
Carlos A. Giménez

Con este contundente mensaje el congresista de EE. UU. Carlos Giménez exigió la salida de Delcy Rodríguez del poder

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia
Presos políticos en Venezuela

Régimen venezolano confirma 131 excarcelaciones de presos políticos: habla de "medidas alternativas a la privación de la libertad"

Secretaria Karoline Leavitt- Foto: EFE
Estados Unidos

¿Quién será el sucesor de Karoline Leavitt? Los cinco nombres que compiten por el puesto de secretaria de prensa en la Casa Blanca

la secretaria de prensa Karoline Leavitt-Foto: EFE
Estados Unidos

Se va la contundente vocera de Donald Trump: Karoline Leavitt deja la Casa Blanca tras ser calificada por el presidente como “una de las mejores secretarias de prensa de la historia”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de referencia
Presos políticos en Venezuela

Régimen venezolano confirma 131 excarcelaciones de presos políticos: habla de "medidas alternativas a la privación de la libertad"

Secretaria Karoline Leavitt- Foto: EFE
Estados Unidos

¿Quién será el sucesor de Karoline Leavitt? Los cinco nombres que compiten por el puesto de secretaria de prensa en la Casa Blanca

la secretaria de prensa Karoline Leavitt-Foto: EFE
Estados Unidos

Se va la contundente vocera de Donald Trump: Karoline Leavitt deja la Casa Blanca tras ser calificada por el presidente como “una de las mejores secretarias de prensa de la historia”

Tour de Francia bajo la lupa: se intensifican los controles antidopaje nocturnos y crece el malestar entre los ciclistas - AFP
Ciclismo

La historia de pedalista latino que conquistó el podio en el Tour de Francia: de ser sacado por un helicóptero herido a instalarse en historia del ciclismo

Fotografía que muestra un balancín de petróleo en Cabimas (Venezuela) - EFE
Petróleo

Ventas de petróleo venezolano a Estados Unidos repuntan pese a caída en las exportaciones totales

Doblajes - Foto de referencia
México

Murió reconocido actor de doblaje que dio voz a personajes de ‘Harry Potter’, ‘Toy Story’ y ‘Star Wars’

Daniela Largo se encuentra en UCI - EFE
Terremoto en Colombia

Daniela Largo duró 36 horas bajo los escombros: su corazón trabaja al 20 % y los médicos no dan muchas esperanzas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023