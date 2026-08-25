La ONG Cecodap alerta que 27% de los centros educativos evaluados presentan daños graves por el doblete sísmico en Venezuela

La ONG Cecodap (Centros Comunitarios de Aprendizaje) advirtió que 27% de las escuelas evaluadas en La Guaira, Caracas y Miranda presentan daños graves en su infraestructura.

A pocas semanas del inicio del nuevo curso escolar, la mencionada instancia subrayó que "no se trata de abrir por abrir, sino que el retorno sea seguro".

Asimismo, recalcó que al menos un área de los recintos escolares está clausurada o resulta intransitable.

El régimen venezolano emitió un nuevo boletín informativo semanal con fecha del 24 de agosto de 2026 respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos.

El reporte difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, consolida un total de 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.