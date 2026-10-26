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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Accidente de tránsito

Accidentes viales en Venezuela dejan 4.822 fallecidos y lesionados en lo que va de año, según el OSV

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidentes viales en Venezuela - Fotos: X
Accidentes viales en Venezuela - Fotos: X
El informe señala que los jóvenes de entre 15 y 29 años representan cerca del 60% de las víctimas.

Venezuela registró 3.022 accidentes de tránsito entre enero y septiembre de 2026, con un saldo de 4.822 personas fallecidas y lesionadas, según el Observatorio de Seguridad Vial (OSV).

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Septiembre fue el mes con más siniestros, con 386 accidentes, 118 fallecidos y 446 lesionados. Las motocicletas estuvieron involucradas en 338 de esos hechos.

El informe señala que los jóvenes de entre 15 y 29 años representan cerca del 60% de las víctimas.

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Además, la instancia alertó sobre los riesgos asociados al exceso de velocidad, la imprudencia al conducir y la falta de medidas de protección.

Ante esta situación, el OSV plantea reforzar los controles viales, supervisar el uso de motocicletas y promover campañas de educación para prevenir accidentes.

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El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) recientemente pidió reforzar la educación vial ante el aumento de siniestros en Venezuela.

Puntualmente, la organización planteó la necesidad de establecer una política de educación vial permanente que permita prevenir accidentes y reducir la pérdida de vidas en las carreteras.

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