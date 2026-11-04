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Noviembre llega cargado de estrenos: estas son las series y películas que debutan en Netflix, Disney+ y otras plataformas

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Netflix
Netflix - Foto: Pexels
Nuevas temporadas de grandes producciones, adaptaciones literarias y películas con estrellas de Hollywood van a renovar los catálogos en noviembre de 2026.

Noviembre llega con novedades para los aficionados a las plataformas de streaming. Netflix, Disney+, Prime Video, Paramount+, Apple TV y HBO Max alistan una programación que incluye retornos esperados, nuevas historias y producciones protagonizadas por reconocidas figuras del cine y la televisión.

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Entre los lanzamientos que tienen mayor expectativa están la tercera temporada de Los anillos de poder, el regreso de Percy Jackson y los dioses del Olimpo y la cuarta entrega de Yellowjackets, la cual se anunció como el cierre de la serie. Igualmente habrá espacio para propuestas de ciencia ficción, dramas, comedias y películas para disfrutar en la temporada navideña.

La plataforma va a tener una agenda extensa. El 5 de noviembre estrenará la segunda temporada de Palomas negras, la cual protagonizan Keira Knightley y Ben Whishaw. Al día siguiente llegará Alerta máxima y el 11 de noviembre se incorporará El cuerpo, una historia de misterio sobrenatural que se ambienta en una escuela católica.

Otro de los lanzamientos que más resaltan será la tercera temporada de La emperatriz, programada para el 12 de noviembre. Así como el 26 llegará la segunda entrega de Las esposas cazadoras, una de las producciones que vuelve con nuevos episodios.

Los seguidores de las historias de fantasía van a tener una cita el 20 de noviembre con la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que adaptará La maldición del titán, uno de los libros de la saga escrita por Rick Riordan.

La plataforma además estrenará la segunda temporada de Todo vale, el 4 de noviembre, y VisionQuest, el día 10. A estas producciones se suman Rivales, que volverá el 11 de noviembre, y la película Paddington en Perú, disponible desde el día 15.

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Prime Video tendrá entre sus principales apuestas la tercera temporada de Los anillos de poder, que aterrizará el 11 de noviembre. La historia seguirá explorando el ascenso de Sauron y la creación del Anillo Único.

El 18 de noviembre se va a estrenar Madden, película dirigida por David O. Russell y protagonizada por Nicolas Cage y Christian Bale. El 25 llegará Blade Runner 2099, miniserie que extiende el universo de ciencia ficción de la franquicia y cuenta con Michelle Yeoh y Hunter Schafer.

Por su parte, Apple TV estrenará 12 12 12 el 13 de noviembre, una serie que protagonizan Anthony Mackie y Jamie Dornan que gira alrededor de un ambicioso robo en Zúrich. Paramount+ va a presentar el 20 de noviembre la cuarta temporada de Yellowjackets, anunciada como la última de la producción.

En HBO Max, uno de los estrenos principales será la cuarta temporada de The Gilded Age, disponible desde el 1 de noviembre. Igualmente regresará la serie brasileña City of God: The Fight Rages On, con su segunda temporada el día 8.

Con este calendario, noviembre reúne opciones para diferentes públicos, desde quienes siguen grandes franquicias hasta los espectadores que buscan historias nuevas. Las fechas y la disponibilidad de algunos títulos pueden llegar a variar según el país.

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