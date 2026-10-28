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¿Estudiantes no podrá disputar la final de la Copa Libertadores? Flamengo reclamó a Conmebol por alineación indebida

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Jugadores de Estudiantes de La Plata | Foto: EFE
Jugadores de Estudiantes de La Plata | Foto: EFE
El organismo sudamericano desestimó la denuncia del club brasileño en contra del club argentino, cuya habilitación fue cuestionada tras las semifinales.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazó el reclamo presentado por Flamengo en contra de Estudiantes de La Plata por la presunta alineación indebida del defensor Marcos Rojo en las semifinales de la Copa Libertadores 2026.

La decisión favorece al conjunto argentino, que sostiene su clasificación a la final del torneo.

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol desestimó la protesta del equipo brasileño e igualmente negó las medidas cautelares que solicitaron para intentar cambiar las consecuencias deportivas de la serie.

Estudiantes confirmó la resolución mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales. “La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares”, notificó el club.

La controversia surgió por la habilitación de Rojo para jugar el encuentro de vuelta, luego de que la inscripción del futbolista fuera cuestionada ante las autoridades del fútbol sudamericano. El defensor llegó a Estudiantes tras su salida de Racing Club y su incorporación generó dudas acerca de las condiciones reglamentarias para participar en la competición.

Ante los obstáculos para inscribir al jugador, Estudiantes recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que le concedió una autorización provisional para usarlo en el partido de vuelta de la semifinal ante Flamengo.

El encuentro se jugó el 22 de octubre en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Tras la serie, que se resolvió por medio de una tanda de penales, Estudiantes obtuvo la clasificación y dejó al equipo brasileño fuera de la lucha por el título.

Flamengo presentó una protesta formal para cuestionar la participación de Rojo y solicitó que se adoptaran medidas cautelares mientras se analizaba el caso. El club buscaba que la situación reglamentaria del defensor tuviese consecuencias en el resultado de la eliminatoria.

Con el rechazo de la Comisión Disciplinaria, la Conmebol desestimó ese planteamiento en esta instancia. No obstante, la resolución no significa en sí que se hayan agotado todas las vías de impugnación.

La resolución contempla la posibilidad de presentar un recurso a la Comisión de Apelaciones de la Conmebol en el plazo reglamentario, contado a partir de la notificación de los fundamentos de la decisión.

De igual forma, el caso está vinculado con la autorización provisional concedida por el TAS, por lo que cualquier actuación después tendrá que considerar el alcance de ese procedimiento y las decisiones que puedan adoptarse.

De momento, Estudiantes conserva su lugar en la final de la Copa Libertadores 2026, en la que se enfrentará a Palmeiras el 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay. Flamengo, por su parte, tendrá que decidir si sigue con su reclamo ante las instancias deportivas correspondientes.

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