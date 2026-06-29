"Los niños son los primeros afectados": UNICEF hace advertencia tras los devastadores terremotos en Venezuela

En medio de una tragedia humanitaria sin precedentes en Venezuela tras los devastadores terremotos, la situación de los niños se torna especialmente crítica.

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UNICEF estima que 1.8 millones de personas necesitan ayuda inmediata, y una tercera parte de ellas son menores. Este desastre no solo ha derrumbado edificios, sino también vidas enteras, dejando a miles de familias en la incertidumbre.

Lauren Duvillier, jefe de comunicaciones de UNICEF México, expresó en una entrevista con NTN24 la urgente necesidad de acción. "No mañana, no la semana siguiente, no el próximo mes, pero ahora mismo", enfatizó.

Esta organización internacional está prestando atención a las áreas más afectadas, como La Guaira, trabajando para brindar apoyo a quienes han perdido no solo sus hogares, sino también el acceso a recursos básicos como agua y atención médica.

De acuerdo con el analista, no se trata solo de edificios colapsados; muchas estructuras quedaron dañadas y no son seguras para habitar, afectando el regreso a las escuelas y la operatividad de hospitales.

Además, se estima que gran parte de los niños afectados han quedado huérfanos, una situación que Duvillier conoce bien tras 25 años de experiencia en emergencias globales.

"Los niños son los primeros afectados", aseveró, y añadió que, aunque algunos son rescatados de entre los escombros gracias a los "huecos de vida", la urgencia de asistencia psicosocial es crítica para su recuperación.