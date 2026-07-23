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Jueves, 23 de julio de 2026
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Jugador de la selección Colombia no se presentó a entrenamientos con su club en Argentina tras el Mundial y desata polémica: "No soy prioridad"

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
jugadores de la Selección Colombia disputando el balón- Foto: EFE
jugadores de la Selección Colombia disputando el balón- Foto: EFE
El mediocampista colombiano reconoció abiertamente que no siente que sea prioridad para el técnico Eduardo “Chacho” Coudet.

Un jugador de la selección Colombia, que disputó el Mundial de 2026, se encuentra en el ojo del huracán por no presentarse a entrenar con su club en Argentina, casi dos semanas después de la eliminación de su país de la cita orbital.

Se trata de Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate, que no ha sido recurrente en la nómina titular del club porteño desde la llegada del entrenador Eduardo “Chacho” Coudet.

En una entrevista concedida a la cadena ESPN, Juan Fernando Quintero rompió el silencio sobre la tensa situación que atraviesa en River Plate y puso en duda su permanencia en la institución de Núñez.

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El volante creativo de 33 años confirmó que no mantiene diálogo con el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet desde antes de su participación en la Copa del Mundo con la Selección Colombia, exponiendo las diferencias tácticas con el estratega.

“Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mejor continuidad. Son sus formas de jugar, sus conceptos futbolísticos, seguramente no soy prioridad para él”, afirmó Quintero de manera tajante durante la entrevista.

A pesar de que el director técnico había señalado públicamente que el jugador debía presentarse a los entrenamientos, el 10 colombiano aclaró que la dirigencia le otorgó una licencia autorizada hasta el 30 de julio por motivos personales.

Debido a esto, Quintero quedará al margen de los primeros partidos de River Plate en el inicio del Torneo de Clausura. Desde antes de la Copa del Mundo, su representante empezó a trabajar para llevarlo a Brasil o Estados Unidos, pero todavía no han acercado ninguna oferta por él.

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Lo cierto es que tiene una reunión concertada con Enzo Francescoli y la comisión directiva para traer una oferta que le deje dinero a River, ya que tiene contrato hasta finales del 2027.

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