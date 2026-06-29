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Lunes, 29 de junio de 2026
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María Corina Machado

"Quieren enterrar la verdad, cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad": María Corina Machado dice que el régimen bloquea su entrada a Venezuela

junio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: X
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: X
La líder de las fuerzas democráticas venezolanas ha intentado retornar al país, pero se estaría encontrando con restricciones impuestas por el chavismo.

El régimen de Delcy Rodríguez está bloqueando el regreso de María Corina Machado a Venezuela, así lo anunció la propia Premio Nobel de la Paz en sus redes sociales mediante un video.

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"Estoy en la Ciudad de Panamá, donde tenía previsto viajar a Venezuela. El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedírmelo; quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras, quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo, en el abrazo", dijo Machado.

"Quieren enterrar la verdad, cuando los venezolanos queremos enterrar dignamente a nuestros muertos, me encuentro muy cerca de Venezuela (...) haré lo que haya que hacer", acotó.

Más temprano, el diario español ABC, sostuvo que la líder de las fuerzas democráticas venezolanas ha intentado retornar al país, pero se estaría encontrando con restricciones impuestas por el chavismo.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Expertos sostienen que este desastre fue ocasionado por un fenómeno conocido como "doblete sísmico", lo que se traduce en dos potentes terremotos consecutivos.

A pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

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Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Hasta el momento, grupos de bomberos, Protección Civil, entre otras brigadas de socorro, trabajan contrarreloj en la 'zona cero'.

Al menos 1.719 personas han muerto y más de 5.000 han resultado heridas por los dos potentes terremotos.

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