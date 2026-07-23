Marco Rubio anuncia dura decisión contra el régimen de Cuba tras decir que es el principal patrocinador del "radicalismo de izquierda"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una serie de duras medidas que apuntan hacia el régimen de Cuba sobre el que dijo que sigue siendo el principal patrocinador del “radicalismo de izquierda”.

“El régimen comunista cubano continúa explotando a su pueblo y sirviendo como el principal patrocinador del radicalismo de izquierda y la violencia política en nuestro hemisferio”, confirmó Rubio.

En ese sentido, indicó que este jueves ha designado a nueve entidades y dos individuos asociados con la dictadura, “incluidos cuatro actores malignos que se benefician de la explotación y el trabajo forzado de las brigadas médicas del régimen en el extranjero, y una red de evasión de sanciones asociada con el conglomerado militar cleptocrático, GAESA”.

“Cualquier persona que apoye, patrocine o proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma”, precisó el jefe de la diplomacia en el gobierno de Donald Trump.

Aseveró, a su vez, que los bancos extranjeros y otras empresas que proporcionen servicios o mantengan fondos para estas entidades “deben suspender esas actividades de inmediato”.

Más temprano el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a referirse este jueves a Cuba y lanzó una dura advertencia contra el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Al ser consultado sobre cuál es el plan para Cuba, Rubio decidió no brindar información. “No voy a hacer eso”, dijo.

“Los encargados del país no saben lo que hacen, no saben bien cómo arreglar su economía, no comprenden conceptos básicos”, indicó.

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En ese sentido, señaló que “el desafío que Cuba ha enfrentado en los últimos 15 años es que quieren mejorar su economía, pero temen que si la mejoran demasiado pierdan el control sobre la gente”, en referencia a los jefes de la dictadura.

“Buscamos una oportunidad para influir en la dirección que toma, eso se debe a que está a 90 millas de nuestras costas”, subrayó.

Desde Manila, Filipinas, el funcionario también aseguró que el objetivo de la administración de Donald Trump “es tener una Cuba donde el pueblo cubano pueda experimentar prosperidad, seguridad y una vida mejor en el futuro”.

Entrar en la lista de sancionados de la OFAC significa que esos individuos o empresas no pueden tener bienes en Estados Unidos, ni acceder a servicios financieros o económicos en el país.