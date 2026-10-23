Luisa González contra las cuerdas en Ecuador: Fiscalía pide prisión preventiva por presunto lavado de activos

La Fiscalía de Ecuador pidió prisión preventiva para Luisa González, excandidata presidencial y una de las principales figuras de la oposición al presidente Daniel Noboa, en una investigación por presunto lavado de activos que tiene relación con la financiación de la campaña electoral de 2023.

González fue detenida el jueves 22 de octubre en su vivienda, en la localidad de Canuto, provincia de Manabí. Más adelante, fue trasladada al Cuartel Modelo de Guayaquil, donde permanecía mientras avanzaba la audiencia de formulación de cargos, según reportes de EFE y medios de Ecuador.

El caso, denominado Laberinto, contempla esclarecer el origen de cerca de 500.000 dólares que, según la Fiscalía, usaron canalizados por medio de una estructura de personas y empresas para financiar publicidad electoral entre mayo y agosto de 2023.

La investigación apunta a posibles inconsistencias en los aportes que se recibieron y en la procedencia legal de los recursos. Además de González, las autoridades investigan a otras personas, entre ellas el exasambleísta Santiago Díaz y Wendy Onofre.

La Fiscalía ratificó su solicitud de prisión preventiva para González, Díaz y Onofre. La audiencia se suspendió de manera temporal y estaba pendiente la resolución judicial por las medidas cautelares. Por lo tanto, la solicitud de la Fiscalía no quiere decir que la prisión preventiva ya esté ordenada por un juez.

Tras su detención, González rechazó las acusaciones y describió el proceso como una persecución política. En un mensaje divulgado en sus redes sociales, aseguró que respondería a la investigación y cuestionó los motivos de su arresto.

El expresidente Rafael Correa, líder del movimiento Revolución Ciudadana, igualmente criticó la detención. Desde ese sector político denuncian que el proceso busca debilitar a la principal fuerza opositora de Noboa.

Las autoridades, por su parte, investigan el posible origen ilegal de los fondos y las presuntas irregularidades en su uso. La responsabilidad de González y de los demás investigados tendrá que determinarse en el proceso judicial.

González disputó la Presidencia con Noboa en 2023 y 2025, y perdió las dos elecciones frente al actual gobernante. Su detención se genera a poco más de un mes de las elecciones locales que se prevén en Ecuador.