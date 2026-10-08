Nueva audiencia en el caso de Maduro y su esposa: enfrentan más cargos mientras Cilia pide beneficio de casa por cárcel a la justicia de EE. UU.

El dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentarán nuevos cargos ante la justicia de Estados Unidos por secuestro y tortura de ciudadanos norteamericanos, sumándose a las acusaciones previas de narcoterrorismo. La información surge mientras el juez Alvin Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, evalúa la petición de Flores para cumplir prisión domiciliaria alegando problemas de salud.