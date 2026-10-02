Reportan paso restringido en Caucagüita a la altura de Parque Caiza, estado Miranda, por volcamiento de un camión
El tránsito vehicular permanece parcialmente restringido en la calle interna R-61 de Caucagüita.
Esto, por cuenta del volcamiento de un camión a la altura de Parque Caiza (municipio Sucre del estado Miranda).
Aunque el incidente ocasionó daños materiales y una congestión vehicular en la mencionada demarcación, no se han reportado lesionados.
Se dio a conocer que el conductor habría perdido el control de la unidad de carga pesada, lo que provocó el accidente.
El paso permanece limitado mientras se realizan las maniobras para retirar el vehículo y restablecer la circulación con normalidad.
Los accidentes de tránsito en el estado Miranda (Venezuela) suceden con una alta frecuencia y de manera constante.
Dicha región registra colisiones graves, volcamientos y siniestros con regularidad semanal, intensificándose especialmente durante los fines de semana y temporadas vacacionales.