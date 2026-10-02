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Viernes, 02 de octubre de 2026
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Estado Miranda

Reportan paso restringido en Caucagüita a la altura de Parque Caiza, estado Miranda, por volcamiento de un camión

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Volcamiento de un camión en Caucagüita, estado Miranda (Venezuela) - Fotos: X
Volcamiento de un camión en Caucagüita, estado Miranda (Venezuela) - Fotos: X
El conductor habría perdido el control de la unidad de carga pesada, lo que provocó el accidente.

El tránsito vehicular permanece parcialmente restringido en la calle interna R-61 de Caucagüita.

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Esto, por cuenta del volcamiento de un camión a la altura de Parque Caiza (municipio Sucre del estado Miranda).

Aunque el incidente ocasionó daños materiales y una congestión vehicular en la mencionada demarcación, no se han reportado lesionados.

Se dio a conocer que el conductor habría perdido el control de la unidad de carga pesada, lo que provocó el accidente.

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El paso permanece limitado mientras se realizan las maniobras para retirar el vehículo y restablecer la circulación con normalidad.

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Los accidentes de tránsito en el estado Miranda (Venezuela) suceden con una alta frecuencia y de manera constante.

Dicha región registra colisiones graves, volcamientos y siniestros con regularidad semanal, intensificándose especialmente durante los fines de semana y temporadas vacacionales.

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