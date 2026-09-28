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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Brasil

Lula amplía su ventaja sobre Flávio Bolsonaro a seis días de elecciones en Brasil pero el escenario es distinto de cara a segunda vuelta, según encuesta

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - Foto EFE
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - Foto EFE
El presidente brasileño aumentó a 42% en la nueva encuesta BTG/Nexus, mientras el candidato del PL se mantiene en 37%; el escenario se modifica en una probable segunda vuelta.

A seis días de las elecciones presidenciales en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentó a cinco puntos porcentuales su ventaja por encima de Flávio Bolsonaro en la intención de voto para la primera vuelta, según la nueva encuesta BTG/Nexus divulgada este lunes 28 de septiembre.

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El mandatario registra 42% de las preferencias, frente al 37% del senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL). En una medición previa, Lula tenía 40% y Flávio 37%, por lo que la distancia entre ambos pasó de tres a cinco puntos.

La encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. Con esta distancia, el resultado de primera vuelta deja de ubicarse dentro del empate técnico que se registró en la medición anterior.

No obstante, el escenario cambia al momento de plantear una posible segunda vuelta entre los dos principales candidatos. En esa simulación, Lula obtiene 46% y Flávio Bolsonaro 44%, una diferencia que se mantiene dentro del margen de error y, por tanto, se trata de un empate técnico.

El estudio igualmente midió el rechazo de los candidatos. Flávio Bolsonaro registra 51% de rechazo, mientras Lula alcanza 48%. La medición indica de igual forma que 92% de los consultados afirma tener definido su voto, mientras 7% todavía podría cambiar de opinión.

Los resultados de BTG/Nexus coinciden de principio con otra encuesta que se difundió este lunes, la de Quaest.

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Ese estudio pone a Lula con 39% y a Flávio con 34% en primera vuelta, de la misma manera con una diferencia de cinco puntos. En una eventual segunda vuelta, sin embargo, los dos aparecen con 42%, según ese levantamiento.

La evolución de las encuestas dejar ver un escenario que cambió en las últimas semanas. El Datafolha publicado el 21 de septiembre reportaba a Lula con 39% y a Flávio con 36%, dentro del margen de error de dos puntos.

Con menos de una semana para la votación, las nuevas mediciones sitúan a Lula por delante en los escenarios más relevantes de primera vuelta, pero los ejercicios de segunda vuelta muestran una disputa mucho más estrecha entre los dos candidatos. La elección será el próximo 4 de octubre.

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