“La ONU está fracasando”: Lula da Silva sobre guerras en el discurso inicial de la Asamblea General

En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abordó varios de los temas más urgentes de la agenda global. Lula destacó la necesidad de optar por la diplomacia como única vía para resolver los conflictos modernos, en un contexto mundial donde las guerras y las tensiones internacionales continúan dejando un marcado impacto en las sociedades. El discurso comenzó con un llamado a dejar atrás las concesiones a las potencias más fuertes, afirmando que, en un mundo interdependiente, "la guerra no es la continuación de la política por otros medios, sino la falencia total de la política". Asimismo, subrayó la importancia del multilateralismo frente al unilateralismo para abordar los desafíos globales, incluidos los históricos conflictos en Oriente Medio y la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania, que describió como "un drama humanitario sin precedentes". Finalmente, el discurso no pasó por alto la situación electoral en Brasil. Lula enfatizó la importancia de las elecciones del próximo 4 de octubre.