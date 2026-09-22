NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Asamblea General de la ONU
Programa: La Mañana

“La ONU está fracasando”: Lula da Silva sobre guerras en el discurso inicial de la Asamblea General

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abordó varios de los temas más urgentes de la agenda global. Lula destacó la necesidad de optar por la diplomacia como única vía para resolver los conflictos modernos, en un contexto mundial donde las guerras y las tensiones internacionales continúan dejando un marcado impacto en las sociedades. El discurso comenzó con un llamado a dejar atrás las concesiones a las potencias más fuertes, afirmando que, en un mundo interdependiente, "la guerra no es la continuación de la política por otros medios, sino la falencia total de la política". Asimismo, subrayó la importancia del multilateralismo frente al unilateralismo para abordar los desafíos globales, incluidos los históricos conflictos en Oriente Medio y la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania, que describió como "un drama humanitario sin precedentes". Finalmente, el discurso no pasó por alto la situación electoral en Brasil. Lula enfatizó la importancia de las elecciones del próximo 4 de octubre.

También le puede interesar

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana - Foto: EFE
María Corina Machado

Estados Unidos responde si está impidiendo el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo-Foto: AFP
Asamblea General de la ONU

Colombia "estuvo a punto de perder la democracia": vicepresidente José Manuel Restrepo

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello | Fotos: AFP-EFE
Régimen venezolano

"Estados Unidos sabe que Delcy, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello son parte directa del Cartel de los Soles": analista

Presidente Donald Trump-Foto: EFE
Asamblea General de la ONU

Encuentros y desplantes: esto es lo que dio de qué hablar en la Asamblea de la ONU

Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Colombia "estuvo a punto de perder la democracia": vicepresidente José Manuel Restrepo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Estados Unidos responde si está impidiendo el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Ejército de Colombia
Narcotráfico

Escondidos dentro de un camión: así encontró el Ejército de Colombia más de 250 kilogramos de pasta base de coca

PNB cobrando a conductores de buses por "correr los conos" - Fotos: Facebook
PNB

La 'matraca' se reinventa: Graban a PNB cobrando a conductores de buses por "correr los conos"

Cuba - Foto AFP
Cuba

Crisis energética en Cuba se agudiza con el riesgo de dejar sin electricidad al 65% de la isla

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: Ejército de Colombia
Narcotráfico

Escondidos dentro de un camión: así encontró el Ejército de Colombia más de 250 kilogramos de pasta base de coca

PNB cobrando a conductores de buses por "correr los conos" - Fotos: Facebook
PNB

La 'matraca' se reinventa: Graban a PNB cobrando a conductores de buses por "correr los conos"

Cuba - Foto AFP
Cuba

Crisis energética en Cuba se agudiza con el riesgo de dejar sin electricidad al 65% de la isla

Clásico de LaLiga entre Altético de Madrid y Real Madrid - Foto: EFE
Lesión

Figura sudamericana del Real Madrid se perderá los amistosos con su selección en triple fecha FIFA tras lesión

En Venezuela urge que se adelanten elecciones - Foto de referencia: Canva
Venezuela

“Tiene que haber una fecha, tiene que ser relativamente rápido”: Schamis sobre elecciones en Venezuela

Incautación de droga en la Alta Guajira- Foto: captura de pantalla de X de @ABDELAESPRIELLA
Incautación

En una operación conjunta con la DEA, la Policía Nacional de Colombia lidera la incautación de 736 kilogramos de cocaína

María Corina Machado - Foto AFP
María Corina Machado

"El liderazgo de María Corina es un factor que no puede ser dejado de lado": experto sobre implementación del acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023