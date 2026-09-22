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Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula en polémica declaración afirmó que Delcy Rodríguez no tiene control en Venezuela y dice que si lo tuviera "llamaría a elecciones"

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Lula da Silva | Foto: EFE
Lula da Silva | Foto: EFE
El presidente brasileño ha criticado la intervención de Estados Unidos y afirmó que el trato hacia ella genera la impresión de que Washington tiene el control del territorio venezolano.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó el papel que Estados Unidos está teniendo en Venezuela y puso en duda el nivel de autonomía con el que actúa el régimen encabezado por Delcy Rodríguez.

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En medio de una entrevista con la periodista Christiane Amanpour para CNN Internacional, Lula calificó de “muy grave” la intervención de Estados Unidos en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro y aseguró que las acciones de Washington transmiten la impresión de que ahora “gobierna” el país.

“Es muy grave lo que Estados Unidos hizo con Venezuela”, expresó el mandatario brasileño.

Después de esto, afirmó que, desde su perspectiva, la situación significaría el fin de la soberanía venezolana y que esto tampoco resulta favorable para la democracia.

Lula también se refirió de manera directa a la relación entre Washington y Delcy Rodríguez, quien está en Nueva York para participar en la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas.

“Por cómo Estados Unidos trata a Delcy, parece que Estados Unidos es el jefe de Delcy”, dijo el presidente brasileño en la conversación con Amanpour.

La frase la planteó Lula como una crítica a la influencia que, según su parecer, ejerce Washington en las decisiones de Caracas.

Igualmente, además de cuestionar la actuación norteamericana, Lula mencionó cuál piensa el que debería ser el próximo paso político para Venezuela.

El presidente brasileño aseguró que, si estuviese en el lugar de Delcy Rodríguez, convocaría a unas elecciones nacionales para que los venezolanos puedan decidir quién debe ocupar la Presidencia.

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“Si fuera Delcy, la presidenta, llamaría a elecciones, elecciones nacionales para que la gente elija quién será el próximo presidente del país”, expresó Lula.

La declaración llega justo en el momento cuando Rodríguez se encuentra en Estados Unidos para estar en la Asamblea General de la ONU. Llegó a Nueva York el lunes y tiene contemplado reunirse este martes con el presidente Donald Trump.

El encuentro entre Rodríguez y Trump va a ser el primer cara a cara entre los dos desde la operación de Estados Unidos que culminó con la captura de Maduro a comienzos de 2026. La reunión aparece en medio de un acercamiento entre Washington y Caracas que incluiría negociaciones que tienen relación con energía y otros asuntos de índole bilateral.

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