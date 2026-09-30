Macron pedirá a Milei resolver ante la justicia internacional la disputa por las islas Malvinas

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresará a su par argentino, Javier Milei, su deseo de que la disputa con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas se resuelva ante la justicia internacional, indicó este miércoles su oficina.

Ambos mandatarios se reunirán el jueves en París, en el marco de una visita de Milei a Francia para el evento Argentina Week, con el que busca atraer inversores europeos al país sudamericano.

El viaje llega después que las tensiones se recrudecieran entre Londres y Buenos Aires sobre la soberanía de estas islas situadas en el Atlántico Sur y tras las críticas del argentino contra Europa y algunos países aliados de Francia como España o el Reino Unido.

"El presidente le expresará nuestra lealtad a nuestros socios más cercanos" y, respecto a las Malvinas, el "deseo" de que Argentina respete "los usos y los procedimientos relativos a la resolución de los diferendos territoriales", dijo un consejero de Macron, que pidió el anonimato.

"Hay una manera de resolver las diferencias territoriales que consiste en recurrir conjuntamente a la Corte Internacional de Justicia y comprometerse a respetar su decisión", aseguró esta fuente, que estimó que para que estos procedimientos funcionen "hace falta calma y serenidad".

Francia recordó además que, junto al Reino Unido, tiene "una larga historia de ultramar" y "preocupaciones comunes" sobre el respeto de su "soberanía" en estos territorios.

Respecto a la Unión Europea, Macron considera que "piense lo que piense y diga lo que diga públicamente" su par argentino, "es una institución importante y que deseamos que desempeñe plenamente su papel en la escena internacional", agregó.

En una entrevista con la cadena LCI la semana pasada, Milei consideró que Europa "se está hundiendo" por "una maraña de regulaciones", "el Estado del bienestar", "un problema migratorio furioso" y el "wokismo", y aseguró que su capital "no es Bruselas", sino la "Roma" de su aliada Giorgia Meloni.

El reclamo por la soberanía de las Malvinas es un tema central de la identidad de los argentinos, que perdieron en 1982 una guerra contra Reino Unido tras intentar recuperar las islas.

Desde hace décadas, la ONU reconoce la disputa de soberanía entre ambos países e insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales sobre ese territorio.