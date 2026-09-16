El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA capta su primera imagen de prueba en el punto 'Lagrange L2'

El Telescopio Espacial Nancy Grace Roman alcanzó un hito operacional determinante en su travesía cósmica tras capturar con éxito su primera imagen de prueba, confirmando el correcto funcionamiento de su cámara principal de campo amplio en el entorno espacial.

La fotografía obtenida muestra un patrón de estrellas desenfocadas en forma de anillo, una configuración prevista por los ingenieros del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA debido a que los detectores permanecen en la posición de resguardo empleada durante el despegue.

Sin embargo, esta captura técnica servirá como punto de partida para que los equipos en tierra inicien el proceso de alineación óptica y ajuste de enfoque milimétrico hasta obtener puntos de luz completamente nítidos.

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“Después de años de trabajo para construir y probar el instrumento en tierra, ya tenemos la confirmación de que funciona en el espacio”, afirmó el científico del instrumento de campo amplio en el Centro Goddard de la NASA, Josh Schlieder.

Tras su despegue el pasado 30 de agosto de 2026 desde Florida, el observatorio continúa su tránsito hacia el punto gravitacional de Lagrange L2, ubicado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, enclave al que arribará formalmente a principios de diciembre.

La agencia espacial estadounidense confirmó que el instrumento dispone de reservas de combustible para operar durante al menos 22 años más del doble de la estimación inicial, beneficio atribuido a la precisión de la maniobra de inserción orbital y a un peso final menor al proyectado.

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Al combinar una cobertura panorámica sin precedentes con una vida útil extendida, la NASA no solo garantiza la continuidad de la exploración espacial profunda, sino que sienta las bases para redefinir nuestra comprensión sobre la expansión del universo y la búsqueda de mundos habitables.