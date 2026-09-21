Cambio drástico en la F1: las carreras serán más cortas por esta razón

Este lunes en Londres en su comisión destinada a reformar el reglamento, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció un drástico cambio para los Grandes Premios de la Fórmula 1.

El organismo dictaminó acortar los Grandes Premios de Fórmula 1 para la temporada 2027.

Según la FIA, ahora las carreras pasarán de un total de 307 kilómetros a 290 kilómetros, un recorte que significará dos o tres vueltas menos por prueba.

Esta es la razón de la decisión:

La FIA y la Fórmula Uno afirmaron en comunicados separados que esta reducción era una consecuencia inevitable de una decisión previa de disminuir el flujo de combustible en los motores.

También decidieron cancelar los planes de "homologación" de las cajas de cambios para "preservar la libertad de desarrollo de los proveedores".

Asimismo, la comisión de la FIA también modificó las normas sobre cuánto tiempo pueden esperar los organizadores para reanudar la carrera después de una interrupción por lluvia:

"Para garantizar que los espectadores tengan la mejor oportunidad posible de disfrutar una carrera completa si se producen interrupciones".

El comunicado de la FIA indicó que la comisión también ha introducido cambios en las normas deportivas y financieras de esta temporada, pero no ofreció detalles.