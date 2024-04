Maduro responsabiliza a Duque y a Piñera de la expansión del Tren de Aragua por el continente: "Pongamos las cosas en su lugar"

Nicolás Maduro insiste en negar la existencia de la organización criminal conocida como el Tren de Aragua, formada en cárceles venezolanas bajo la estructura del pranato y que se ha expandido por todo el continente en los últimos años.

Según Maduro, en Venezuela ya no hay rastros de la peligrosa banda delictiva, además niega tener responsabilidad de su migración. A su juicio, la presencia del Tren de Aragua en otros países es consecuencia de las políticas implementadas por el expresidente de Colombia Iván Duque y el exmandatario chileno Sebastián Piñera.

"Iván Duque fue quien se llevó la delincuencia venezolana a Colombia", dijo.

"Pongamos las cosas en su lugar. Causa y efecto. La causa, la derecha, que se los llevó y ahora trata de disparar contra Venezuela con un problema que es grave, que tiene solución, que es el problema de las bandas criminales", aseveró.

Reiteró que el presidente de Chile, Gabriel Boric, supuestamente es parte de una campaña "sucia" contra Venezuela.

"Si hay un problema y nosotros los venezolanos podemos ayudar en algo para resolverlo, presidente Boric, estamos en la disposición absoluta. Y lo que corresponde es hablar. Lanzar frases, lo que llaman diplomacia de micrófono, que puedan ser manipuladas para enfrentarnos, pelear entre nosotros. ¿En qué ayuda a Chile? ¿En qué ayuda a Venezuela? ¿Que el presidente Boric diga unas cosas de Venezuela y salga yo pim, pum pam, y le diga cuatro cosas, también ayuda a resolver los temas? No, aquí lo que se impone es la cooperación, el respeto, es el no el intervencionismo. Yo no me meto en los asuntos internos de Chile, nunca me he metido. Nadie debe meterse en los asuntos internos de Venezuela. Con respeto, con diálogo, con comunicación, son muchas cosas que se pueden lograr. Así que ese es el mensaje que yo le daría al presidente Boric, y al propio canciller de Chile que se la pasa disparando contra Venezuela, le diría tranquilos, dialoguemos, conversemos y busquemos las vías para combatir a los grupos criminales", dijo.

El pasado 12 de abril, Boric aseguró que no permitirá la "impunidad" en el crimen de un militar disidente del gobierno de Nicolás Maduro, que vivía como refugiado en Santiago y cuyo móvil se presume político.

Ronald Ojeda, militar retirado del Ejército de Venezuela de 32 años, fue secuestrado el 21 de febrero por personas que simularon ser policías chilenos y que lo sacaron de madrugada en ropa interior de su departamento. Nueve días después, fue hallado muerto dentro de una maleta que había sido enterrada en una barriada de la capital chilena.

"Solicitamos y exigimos a Venezuela toda la colaboración que se requiera en este caso para que busquen y pongan a disposición de la justicia a los sospechosos de haber perpetrado o colaborado en este vil asesinato", dijo el presidente chileno, Gabriel Boric, a periodistas.

"No sólo no vamos a permitir la impunidad, sino que (...) vamos a agotar todas las instancias, tanto nacionales como internacionales", agregó el mandatario izquierdista y crítico del gobierno de Nicolás Maduro.

Minutos después, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, anunció la asistencia en este caso que tocó fibras diplomáticas.