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Jueves, 29 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella ordenó la militarización de Cúcuta tras recientes hechos de violencia

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Los uniformados tendrán la capacidad de enfrentar a las organizaciones delincuenciales que aterrorizan a la población civil. En ese territorio actúan el ELN y otros grupos criminales.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó militarizar Cúcuta ante los recientes hechos de violencia. La medida será temporal y estará acompañada de una estrategia liderada por las Fuerzas Militares y la Policía.

"Cúcuta no está sola. A los nortesantandereanos les envío un mensaje claro y contundente. No vamos a permitir que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo y amenazando a las familias”, expresó el primer mandatario.

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El presidente de la República indicó a los comandantes de las Fuerzas Armadas que usen todas las herramientas del Estado para recuperar el orden público en Cúcuta, afectado por la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales.

"He ordenado la militarización inmediata de Cúcuta. Esa militarización será temporal mientras estabilizamos el orden público. El Ejército Nacional reforzará su presencia en la ciudad en coordinación con la Policía”, agregó el presidente.

Cabe resaltar que los uniformados tendrán la capacidad de enfrentar a las organizaciones delincuenciales que aterrorizan a la población civil. En ese territorio actúan el ELN y otros grupos criminales,

Asimismo, el jefe de Estado anunció otra decisión para Cúcuta, ya que, a partir del próximo 3 de noviembre, entrará en operación una campaña militar y policial con capacidades especiales para intensificar la persecución contra los ilegales.

Estas capacidades permitirán intensificar las operaciones contra el terrorismo, perseguir a los responsables de la violencia, golpear las finanzas criminales y desarticular las organizaciones que pretenden someter a la población”, dijo De la Espriella.

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Del mismo modo, el presidente notificó que ordenó desarrollar operaciones sostenidas con resultados contundentes en esa zona de Norte de Santander.

No se trata solamente de aumentar el número de uniformados en las calles. Se trata de recuperar el control, garantizar la protección de los ciudadanos”, agregó el mandatario.

Para verificar el cumplimiento de esa misión, De la Espriella viajará la próxima semana a la capital de Norte de Santander. Se espera que en los próximos días las operaciones arrojen un balance sobre su desarrollo.

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