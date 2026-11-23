Alice Huang, quien sostuvo una relación extramatrimonial con el exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, mantuvo contacto con un agente del Ministerio de Seguridad Estatal de China desde la primavera de 2025 hasta el otoño de este año, lapso que coincidió parcialmente con su vínculo personal con el fundador del fabricante de semiconductores, según reveló este lunes el diario The New York Times.

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Fuentes conocedoras de los reportes de inteligencia de Estados Unidos indicaron al medio norteamericano que las indagaciones también señalan que el empresario Kang Wei, a quien ella presentaba como su esposo, trabajó igualmente para la agencia de espionaje china dentro de un entramado societario investigado por Washington.

La controversia provocó previamente la dimisión de Jensen Huang al frente de Nvidia tras conocerse su relación con Alice Huang, directora de la firma Megaspeed cliente de la tecnológica en el Sudeste Asiático, compañía sospechosa de haber desviado microprocesadores sujetos a restricciones comerciales para su venta en territorio chino mediante registros de envíos que comprometerían tanto a Huang como a Kang.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el debate sobre el futuro de Jensen Huang en Nvidia tomó un giro inesperado, luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent quien la semana pasada había afirmado que Nvidia debía reclutar a un nuevo consejero delegado externo, modificara su postura este fin de semana.

“Creo que tenemos que ver quién es el responsable último” del desvío de chips y qué niveles de la organización estuvieron implicados, declaró Bessent a CBS News el domingo, tras señalar que Huang está ahora “fuera” de la compañía, tal como había solicitado.

Por su parte, el presidente Donald Trump manifestó públicamente la semana pasada su deseo de ver a Jensen Huang regresar a Nvidia como máximo ejecutivo de la empresa, con un factor adicional de presión política en un caso que combina seguridad nacional, intereses comerciales y liderazgo corporativo.