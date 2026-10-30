NTN24
Viernes, 30 de octubre de 2026
Viernes, 30 de octubre de 2026
Oro venezolano
Programa: El Informativo

Delcy insiste en apoderarse ilegítimamente del oro venezolano en Inglaterra: "Es evidente que tiene urgencia"

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, sigue insistiendo en apoderarse del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, sin gozar de legitimidad para hacerlo. El abogado Mariano de Alba, quien es experto en geopolítica y derecho internacional, argumentó que es extraño ver la narrativa y la presión política del régimen sobre el caso.

También le puede interesar

Delcy Rodríguez - Foto: EFE.
Oro venezolano

Delcy insiste en apoderarse ilegítimamente del oro venezolano en Inglaterra: "Es evidente que tiene urgencia"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Oliver Blanco/ Félix Plasencia - Fotos EFE
Cancillería venezolana

De dirigente opositor a canciller del régimen de Delcy Rodríguez: este es el remplazo de Félix Plasencia

Militares de Estados Unidos llegando a Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Primeras imágenes de la llegada del fuerte despliegue militar de Estados Unidos a Colombia

El Nacional

Régimen de Venezuela desbloquea a El Nacional y La Patilla: "Hay otros pasos importantes que no se han dado"

Foto de referencia (Canva)
Ciberseguridad

Cibercrimen en América Latina crece y genera pérdidas hasta por USD 100 millones anuales: Indra explica cómo han cambiado las modalidades en 30 años

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que no se olvide que han sido años en que Diosdado y Delcy se han reído del mundo": Isabel Díaz Ayuso a NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

EE. UU. expulsa a diplomático cubano Richard Tur tras altercado en la ONU por intento de intimidación

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

"Proyectos de cooperación militar con EEUU permitieron a Colombia recuperar su democracia": analista Daniel Rico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Delcy insiste en apoderarse ilegítimamente del oro venezolano en Inglaterra: "Es evidente que tiene urgencia"

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro - Foto: EFE/Canva
Nicolás Maduro

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Panamá | Foto: EFE
Terremoto en Panamá

Panamá comienza a dimensionar los daños: 27 heridos y más de 100 réplicas deja el potente terremoto

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Que nadie se deje engañar": venezolanos recuerdan en redes cuando Delcy Rodríguez aplaudía a Maduro al promulgar la 'Ley contra el odio' en 2017

Accidente de trenes en Toledo, España - Foto: EFE
Choque de trenes

Los angustiantes testimonios de los sobrevivientes del accidente ferroviario de Toledo, España

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Terremoto en Panamá | Foto: EFE
Terremoto en Panamá

Panamá comienza a dimensionar los daños: 27 heridos y más de 100 réplicas deja el potente terremoto

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Que nadie se deje engañar": venezolanos recuerdan en redes cuando Delcy Rodríguez aplaudía a Maduro al promulgar la 'Ley contra el odio' en 2017

Accidente de trenes en Toledo, España - Foto: EFE
Choque de trenes

Los angustiantes testimonios de los sobrevivientes del accidente ferroviario de Toledo, España

Vladímir Padrino López - EFE
Padrino López

Reaparece Padrino López y levanta restricción a uso de drones en Venezuela: ¿qué oculta la decisión?

Abelardo de la Espriella, y el Congreso busca modificación del Presupuesto General -Foto: ilustración Canva
Presupuesto General De La Nacion

Gobierno de Abelardo de la Espriella pide trámite exprés para elevar el presupuesto: ¿a qué se destinarán 2,7 billones?

Maratonistas - Foto de referencia: EFE
Venezuela

Prueba de maratón en la que se esperan más de 8.000 corredores regresará a Caracas en febrero de 2027: esta es la fecha de inicio de inscripciones

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel - FOTO AFP
Premio Nobel

Nobel de Medicina 2026 se lo llevan científicos por descubrir cómo la luz podría provocar profundas transformaciones en conexiones neuronales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023