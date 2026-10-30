Delcy insiste en apoderarse ilegítimamente del oro venezolano en Inglaterra: "Es evidente que tiene urgencia"

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, sigue insistiendo en apoderarse del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, sin gozar de legitimidad para hacerlo. El abogado Mariano de Alba, quien es experto en geopolítica y derecho internacional, argumentó que es extraño ver la narrativa y la presión política del régimen sobre el caso.