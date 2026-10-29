“Esos actores no generan ninguna credibilidad”: experto sobre expropiación en Venezuela

La reciente intervención de Delcy Rodríguez sobre la ley de amnistía ha sido objeto de debate. Según Rodríguez, esta legislación fue clave en "sanar las heridas" del conflicto venezolano. Sin embargo, la jefa encargada del régimen venezolano también se pronunció sobre la propiedad privada, de la cual afirmó que este derecho está protegido por la Constitución y que se devolverán bienes a empresas privadas.