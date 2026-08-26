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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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México

Marco Rubio destaca reunión con el Secretario de Relaciones Exteriores de México para frenar la migración irregular y combatir el narcotráfico

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Secretario de Estado Marco Rubio Secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco- Foto: EFE
Secretario de Estado Marco Rubio Secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco- Foto: EFE
El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, sostuvo un encuentro con Roberto Velasco, enfocado en seguridad fronteriza e inteligencia conjunta.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la realización de una reunión de alto nivel con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas de seguridad y contención migratoria en la región.

A través de sus canales oficiales, el jefe de la diplomacia del Gobierno Trump enfatizó la urgencia de adoptar medidas drásticas en tres ejes prioritarios, el freno decisivo a los flujos de inmigración ilegal, la interrupción de las redes de tráfico de fentanilo y el desmantelamiento operativo de las Organizaciones Terroristas Extrajeras.

El encuentro bilateral se enmarca en la intensificación de las políticas fronterizas de Washington, orientadas a presionar por mayor efectividad en la interceptación de narcóticos sintéticos y en el control de las rutas irregulares de tránsito.

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La designación de los grupos delictivos transnacionales como amenazas prioritarias reafirma la línea dura de la actual administración en materia de defensa soberana y cooperación en inteligencia con las autoridades mexicanas.

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Con este acercamiento, ambas naciones buscan afianzar un frente común contra el crimen organizado transnacional y consolidar mecanismos más rigurosos de control en la frontera.

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