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Terremoto en Colombia

Daniela Largo duró 36 horas bajo los escombros: su corazón trabaja al 20 % y los médicos no dan muchas esperanzas

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniela Largo se encuentra en UCI - EFE
Daniela Largo se encuentra en UCI - EFE
“Tiene problemas de hipertensión, un pulmón comprometido y tiene una gangrena que le atacó el brazo”, afirmó el papá de la joven.

Daniela Andrea Largo Sánchez, una joven de 32 años de edad, se convirtió en uno de los símbolos de la esperanza que no se pierde en medio del difícil momento que atraviesa el país.

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Daniela duró más de 36 horas bajo los escombros en la ciudad de Pereira. Planeaba encontrarse con su familia para celebrar el cumpleaños de su hijo de 12 años, algo que finalmente no fue posible por el terremoto que azotó el país.

Debido a esto, la joven se encuentra en delicado estado de salud, por lo que su familia, amigos, conocidos y toda Colombia se han unido para enviarle fuerza y ponerla en sus oraciones.

Julio César Largo, papá de la víctima, estuvo al frente de la búsqueda de su hija y no se ha despegado de ella en ningún momento. El hombre, entre lágrimas, explicó que la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio en el momento del rescate y, por lo mismo, fue necesario reanimarla durante cerca de 20 minutos, tiempo que para él fue una eternidad.

“Entró en crisis, muy mal, debido a una deshidratación tuvo un paro cardiorrespiratorio”, relató en entrevista para Caracol Noticias.

Cabe resaltar que el cuerpo de la joven ha sufrido, además, otras lesiones de gravedad. Los médicos indicaron que una puerta le comprimió un brazo, lo que impidió que le circulara la sangre y le afectó varios órganos.

En el momento que liberaron la mano, la sangre que estaba ahí retenida empezó a circular. Entonces, esa sangre retenida causó daños en el cerebro, el corazón, riñones, hígado”, manifestó al medio mencionado.

Del mismo modo, se aclaró que la joven presentó gangrena en la zona de la lesión, por lo que se está analizando si es necesaria la amputación.

Una vez que fue sacada, Daniela fue llevada rápidamente a un hospital y allí permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Actualmente, está inconsciente y sedada, mientras que los trabajadores de la salud hacen todo lo posible para salvarle la vida.

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Según lo mencionado, los médicos fueron sinceros con Julio César y afirmaron que hay pocas esperanzas. Además, le dejaron en claro que tendría que suceder un milagro, aunque, afortunadamente, su hija está siendo muy fuerte. “Tiene comprometido el corazón, funciona al 20 %”, señaló.

Tiene problemas de hipertensión, un pulmón comprometido y tiene una gangrena que le atacó el brazo. Esa sangre retenida circuló y le causó daños en el cerebro, corazón, riñones e hígado”, agregó.

Finalmente, se esperan los reportes de cómo continúa Daniela y, aunque sigue en la UCI completamente dormida, su papá y su familia no pierden la esperanza de que salga con vida y todos puedan volver a estar juntos.

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