Brasil ordena suspender transmisiones en vivo de reconocida red social tras la muerte de una adolescente

Brasil ordenó este miércoles a Discord suspender sus transmisiones en vivo por supuestas fallas en la protección de menores, tras la muerte de una adolescente que habría sido incitada a suicidarse durante un 'live' de esta plataforma de mensajería.

El caso conmocionó al país a tal punto que Rosangela "Janja" da Silva, esposa del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, reclamó públicamente la semana pasada la desactivación en Brasil de Discord, con sede en Estados Unidos.

En un hecho descrito por la policía como un "verdadero espectáculo de horror", una chica de 13 años de una pequeña ciudad del centro-oeste de Brasil fue incitada en julio durante una transmisión en directo de 45 minutos en Discord a autolesionarse y luego quitarse la vida.

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Cinco adolescentes y un adulto fueron detenidos por el caso y una operación policial salvó "a otra chica que estaba a punto de suicidarse en directo por internet", según un comunicado de la policía.

Los 'lives' de Discord se han utilizado "de forma recurrente" para "prácticas de violencia, asedio, inducción a la automutilación y suicidio" contra menores, según la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), que dio tres días hábiles a la plataforma para cumplir con la suspensión.

Este organismo público independiente citó "evidencias robustas de que la empresa no adoptó medidas razonables para prevenir y mitigar riesgos" contra niños y adolescentes.

En un comunicado enviado a la AFP, Discord expresó su "decepción", pero dijo que estaba analizando la orden de la ANPD y rechazó la "caracterización" que la agencia hizo de la plataforma.

"Investigamos rápidamente y eliminamos la comunidad privada, accesible sólo por invitación, involucrada en el caso" del suicidio, señaló la empresa.

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Brasil ha buscado en los últimos meses reforzar la protección de los jóvenes en línea. Ahora obliga a las plataformas a vincular las cuentas de menores de 16 años con las de sus padres y a verificar la edad de los usuarios.