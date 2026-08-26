NTN24
Miércoles, 26 de agosto de 2026
Miércoles, 26 de agosto de 2026
Encuentro
Programa: El Informativo

En medio de la tensión entre EEUU y México, se adelanta el primer encuentro entre Rubio y Velasco

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
En medio de las tensiones comerciales, arancelarias y migratorias entre México y Estados Unidos, en Washington se adelanta el primer encuentro entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el nuevo canciller Roberto Velasco. Para tratar este tema y analizar lo que se espera de este encuentro, El Informativo de NTN24 conversó con la analista internacional Aribel Contreras.

También le puede interesar

Encuentro entre el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio y el canciller de Mécico, Roberto Velasco - Foto: AFP
Encuentro

En medio de la tensión entre EEUU y México, se adelanta el primer encuentro entre Rubio y Velasco

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua-Foto: AFP
Daniel Ortega

La grave desaparición de la mujer que acusó al dictador Daniel Ortega de abuso sexual

Tragedia en Nepal por fuertes deslizamiento de tierra / FOTO: captura de pantalla
Nepal

Las impactantes imágenes del devastador deslizamiento de tierra en Nepal que ha dejado más de 90 muertos

Visa EE. UU. - Foto Canva
Visa

Estados Unidos suspende temporalmente citas para solicitar visas de inmigrante en todo el mundo

Trump y su anuncio de la firma de un acuerdo con el régimen de Irán - Foto: Canva / AFP
Estados Unidos e Irán

El nuevo choque entre la administración Trump y el régimen de Irán por el estrecho de Ormuz

Dinorah Figuera | Foto: AFP
Dinorah Figuera

El mensaje de Dinorah Figuera a los familiares de Fernando Albán: "que la muerte no quede impune"

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

María Claudia Tarazona: "desde el primer momento del asesinato, yo le dije a la señora fiscal, yo creo que el esquema de Miguel estaba infiltrado"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Organizaciones en Venezuela exigen un cronograma basado en auditorías para el retorno a clases

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No la quieren caminando por las calles de Cuba”: hermana de la prisionera María Cristina Garrido

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

En medio de la tensión entre EEUU y México, se adelanta el primer encuentro entre Rubio y Velasco

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Migrantes venezolanos | Foto: EFE
Migración de venezolanos a Colombia

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Delcy Rodríguez y Cilia Flores - Fotos: AFP
Cilia Flores

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Práctica del Comando Sur en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe

Las alcabalas por medio de las cuales se beneficiaba Diosdado terminarán, según Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Régimen venezolano

¿Ahora Diosdado Cabello cómo amedrentará? Delcy Rodríguez anuncia la eliminación de las alcabalas

Delcy Rodríguez/ Carlos Giménez - Fotos AFP
Carlos A. Giménez

Con este contundente mensaje el congresista de EE. UU. Carlos Giménez exigió la salida de Delcy Rodríguez del poder

Más de Actualidad

Ver más
Miguel Díaz-Canel presume de cumbre comunista en medio de crisis humanitaria en Cuba - Foto: EFE
Régimen cubano

En medio de la crisis humanitaria y energética en Cuba, Díaz-Canel presume de cumbre comunista

HIROSAKI- CANVA
Japón

Usando solo las manos: 1.800 personas lograron mover una torre de 360 toneladas en Japón

Biden y Trudeau buscarán iniciar reconstrucción de lazos EE. UU.- Canadá en cita virtual
Canadá

Canadá impondrá aranceles de entre 15 y 50 por ciento a productos de Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gianni Infantino, presidente de la FIFA / FOTO: AFP
Gianni Infantino

País sudamericano se convierte en el primero en pronunciarse a favor de Infantino en la FIFA: "Propició una transformación profunda"

Miguel Díaz-Canel presume de cumbre comunista en medio de crisis humanitaria en Cuba - Foto: EFE
Régimen cubano

En medio de la crisis humanitaria y energética en Cuba, Díaz-Canel presume de cumbre comunista

HIROSAKI- CANVA
Japón

Usando solo las manos: 1.800 personas lograron mover una torre de 360 toneladas en Japón

Jorge Iván del Valle completa la Triple Corona del Lago Tahoe en EE. UU. - Foto: Jorge Iván del Valle
Natación

El colombiano Jorge Iván del Valle se convierte en el segundo latinoamericano en completar la Triple Corona del Lago Tahoe en EE. UU.: nadó más de 70 kilómetros

Biden y Trudeau buscarán iniciar reconstrucción de lazos EE. UU.- Canadá en cita virtual
Canadá

Canadá impondrá aranceles de entre 15 y 50 por ciento a productos de Estados Unidos

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Estados Unidos

Trump afirma que Irán "está colapsando completamente" tras desafío del régimen a Estados Unidos

Max Verstappen, piloto de la F1 (AFP)
Max Verstappen

Max Verstappen pone fin a los rumores y define su futuro en la F1

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023