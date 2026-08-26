En medio de la tensión entre EEUU y México, se adelanta el primer encuentro entre Rubio y Velasco

En medio de las tensiones comerciales, arancelarias y migratorias entre México y Estados Unidos, en Washington se adelanta el primer encuentro entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el nuevo canciller Roberto Velasco. Para tratar este tema y analizar lo que se espera de este encuentro, El Informativo de NTN24 conversó con la analista internacional Aribel Contreras.