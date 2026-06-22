NTN24
Lunes, 22 de junio de 2026
Lunes, 22 de junio de 2026
Francisco Santos

"Marco Rubio dijo: nuestro problema no es Colombia, es Petro": exvicepresidente Francisco Santos analiza futuro de relación con EE. UU.

junio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El exvicepresidente subrayó que Washington mantiene su visión estratégica sobre Colombia.

Francisco Santos, exvicepresidente y exembajador de Colombia en Estados Unidos, analizó el cambio de relaciones entre ambos países que habrá tras la victoria electoral de Abelardo de la Estrella.

Destacó declaraciones clave del secretario de Estado Marco Rubio sobre la administración saliente.

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"El secretario de Estado Marco Rubio dijo: 'Nuestro problema no es Colombia, nuestro problema es Gustavo Petro. Colombia sigue siendo un aliado fundamental'", afirmó Santos.

Durante una entrevista en el Informativo USA, el exvicepresidente subrayó que Washington mantiene su visión estratégica sobre Colombia debido a su posición geográfica, el tema del narcotráfico y la historia bilateral.

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