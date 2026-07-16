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Jueves, 16 de julio de 2026
Jueves, 16 de julio de 2026
José Manuel Restrepo

Vicepresidente electo se reunió con Marco Rubio para fortalecer relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, calificó de importante la reunión que sostuvo en las últimas horas con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El funcionario del gobierno entrante en Colombia agradeció a la administración Trump en el proceso de transición en el país sudamericano y afirmó que la reunión logra reivindicar una relación exitosa de "más de 200 años".

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