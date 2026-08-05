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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Gianni Infantino

Infantino le ofreció a Marruecos ser sede de la final del Mundial 2030 a cambio de apoyo para seguir al frente de la FIFA, según The Times

agosto 5, 2026
Por: Luis Cifuentes
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Así lo reveló el medio inglés The Times, en un artículo que dejaría al descubierto las intenciones del dirigente italosuizo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encuentra en el peor momento de su gestión luego de la fallida propuesta de permitir la financiación privada de los torneos de fútbol, incluidos los Mundiales.

En medio del rechazo a su gestión pese a haber retirado el polémico proyecto, Infantino ofreció a Marruecos ser sede de la próxima final de la Copa del Mundo que se celebrará en España, Portugal y el país africano.

Así lo reveló el medio inglés The Times recientemente, en un artículo que dejaría al descubierto las intenciones del dirigente italosuizo.

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Según el reporte, la sede de la final del Mundial sería la ciudad de Casablanca, en el estadio Hassan II que cuenta con un aforo de 115.000 aficionados.

La decisión de Infantino estaría relacionada con el apoyo que ha recibido por parte de la federación de Marruecos y con el objetivo de debilitar a los dos países de la UEFA que también albergarán esa edición de la Copa del Mundo.

Cabe recordar que la UEFA fue una de las confederaciones a nivel mundial que criticó con dureza el plan de Infantino de permitir la participación privada en el fútbol. Incluso, la confederación europea amenazó con realizar un boicot a los mundiales si el proyecto avanzaba.

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A su vez, Rabat, la capital marroquí, será la sede del próximo congreso de la FIFA el 18 de marzo de 2026 en que se elegirá al presidente del máximo ente del fútbol mundial para los próximos cuatro años, cargo al que aspira Infantino a ser reelegido.

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