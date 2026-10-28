"Así bailaba Maduro antes del 3 de enero": Las redes reaccionan al baile de Delcy Rodríguez con Rafael Lacava en un evento del chavismo

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, y Rafael Lacava, gobernador chavista del estado Carabobo, protagonizaron un momento que llamó la atención en redes sociales al bailar juntos.

La "danza" de ambos integrantes de la dictadura venezolana se dio durante una actividad pública realizada el pasado martes 27 de octubre en Guacara, estado Carabobo.

El baile, como era de esperarse, generó comentarios en redes sociales, especialmente porque días antes Rodríguez calificó de "show" el retorno a Venezuela de la premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

"Así bailaba Maduro antes del 3 de enero, cuidado no le pasa lo mismo", dijo un usuario en la red social Instagram.

"Luego tiene la desfachatez de decir que María Corina es una showsera, ¿con qué moral?", añadió otra usuaria, también en Instagram.

VEA TAMBIÉN El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo o

Por otra parte, la agenda inmediata de María Corina Machado tras su llegada a Venezuela se centra en reorganizar su movimiento político e impulsar la transición democrática.

Hasta el momento, Estados Unidos desarrolla en Venezuela un plan de tres fases, el cual contempla etapas de estabilización, recuperación económica y transición democrática.

Dicha estrategia surgió tras la captura y extracción del exjefe de la cúpula dictatorial venezolana, Nicolás Maduro Moros.

La inmensa mayoría del pueblo venezolano espera que sea María Corina Machado quien guíe la transición política del país.