Marco Rubio recuerda a las víctimas del 7 de octubre en Israel: “Nunca olvidaremos este acto de barbarie”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció este miércoles 7 de octubre, cuando se cumplen tres años del ataque perpetrado por Hamás contra Israel, y aseguró que Washington mantiene su compromiso con la defensa de su aliado.

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A través de X, Rubio afirmó que hace tres años “terroristas de Hamás torturaron, mutilaron y asesinaron” a 1.200 civiles en Israel. El secretario de Estado de EE. UU. destacó además que entre las víctimas había hombres, mujeres y niños, incluidos ciudadanos estadounidenses.

“Nunca olvidaremos este acto de barbarie contra un aliado y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la civilización”, señaló Rubio en el mensaje publicado este 7 de octubre.

Cabe resaltar que el 7 de octubre de 2023, Hamás y otros grupos armados palestinos lanzaron un ataque coordinado contra comunidades del sur de Israel. Naciones Unidas señala que más de 1.200 personas fueron asesinadas y 251 fueron tomadas como rehenes, incluidos mujeres, niños y adultos mayores.

El propio Departamento de Estado de Estados Unidos documentó posteriormente que entre los fallecidos había ciudadanos estadounidenses y que ciudadanos de ese país también fueron tomados como rehenes.

La ofensiva desencadenó la guerra en Gaza y una escalada regional que involucró posteriormente a otros actores armados de Medio Oriente. Tres años después, el aniversario vuelve a estar marcado por actos de memoria en Israel y por un conflicto cuyas consecuencias continúan afectando a israelíes y palestinos.

Este mensaje adquiere relevancia por el papel de Rubio como jefe de la diplomacia estadounidense. Su pronunciamiento se produce además mientras se encuentra en Grecia, donde este miércoles anunció junto al Gobierno griego un nuevo mecanismo para fortalecer el intercambio de información en materia de lucha contra el terrorismo.

En las últimas semanas, el Departamento de Estado también ha mantenido activa la agenda estadounidense relacionada con Medio Oriente. A finales de septiembre, funcionarios estadounidenses participaron en una reunión de los países de los Acuerdos de Abraham, un proceso diplomático cuya expansión quedó profundamente afectada por los acontecimientos del 7 de octubre de 2023.

Así, tres años después del ataque, Marco Rubio vuelve a colocar el recuerdo de las víctimas y el respaldo estadounidense a Israel en el centro de su mensaje.