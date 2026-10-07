NTN24
Miércoles, 07 de octubre de 2026
Miércoles, 07 de octubre de 2026
Marco Rubio

Marco Rubio recuerda a las víctimas del 7 de octubre en Israel: “Nunca olvidaremos este acto de barbarie”

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - EFE
El secretario de Estado de EE. UU. destacó además que entre las víctimas había hombres, mujeres y niños, incluidos ciudadanos estadounidenses.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció este miércoles 7 de octubre, cuando se cumplen tres años del ataque perpetrado por Hamás contra Israel, y aseguró que Washington mantiene su compromiso con la defensa de su aliado.

o

A través de X, Rubio afirmó que hace tres años “terroristas de Hamás torturaron, mutilaron y asesinaron” a 1.200 civiles en Israel. El secretario de Estado de EE. UU. destacó además que entre las víctimas había hombres, mujeres y niños, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Nunca olvidaremos este acto de barbarie contra un aliado y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la civilización”, señaló Rubio en el mensaje publicado este 7 de octubre.

Cabe resaltar que el 7 de octubre de 2023, Hamás y otros grupos armados palestinos lanzaron un ataque coordinado contra comunidades del sur de Israel. Naciones Unidas señala que más de 1.200 personas fueron asesinadas y 251 fueron tomadas como rehenes, incluidos mujeres, niños y adultos mayores.

El propio Departamento de Estado de Estados Unidos documentó posteriormente que entre los fallecidos había ciudadanos estadounidenses y que ciudadanos de ese país también fueron tomados como rehenes.

La ofensiva desencadenó la guerra en Gaza y una escalada regional que involucró posteriormente a otros actores armados de Medio Oriente. Tres años después, el aniversario vuelve a estar marcado por actos de memoria en Israel y por un conflicto cuyas consecuencias continúan afectando a israelíes y palestinos.

o

Este mensaje adquiere relevancia por el papel de Rubio como jefe de la diplomacia estadounidense. Su pronunciamiento se produce además mientras se encuentra en Grecia, donde este miércoles anunció junto al Gobierno griego un nuevo mecanismo para fortalecer el intercambio de información en materia de lucha contra el terrorismo.

En las últimas semanas, el Departamento de Estado también ha mantenido activa la agenda estadounidense relacionada con Medio Oriente. A finales de septiembre, funcionarios estadounidenses participaron en una reunión de los países de los Acuerdos de Abraham, un proceso diplomático cuya expansión quedó profundamente afectada por los acontecimientos del 7 de octubre de 2023.

Así, tres años después del ataque, Marco Rubio vuelve a colocar el recuerdo de las víctimas y el respaldo estadounidense a Israel en el centro de su mensaje.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Aniversario ataque de Hamás a Israel

Guerra Israel-Hamás

Israel - Hamás

Israel

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

De "gestores de paz" a objetivos militares: así avanza el desmonte de Abelardo de la Espriella a la supuesta "Paz Total" de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Entendió Washington que apartar a María Corina de la transición es un costo alto": analista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Durante la administración de Biden, el FBI vigiló al entorno de Trump: “Hay una serie de violaciones”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Israel en alerta máxima ante posibles ataques de Hamás en la conmemoración del atentado del 7 de octubre del 2023

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Falla de San Andrés: ¿qué significa la tensión acumulada y qué se sabe del ‘Big One’?

Ver más

Videos

Ver más
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA

Drones MQ-9 Reaper - Fotos AFP
Drones

Así son los poderosos drones de ataque que EE. UU. envió a Colombia y Ecuador para combatir el narcotráfico

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Debe ser en las próximas horas": coordinador de Vente Venezuela sobre regreso de María Corina

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos-Foto: EFE
Donald Trump

Trump afirma que todo marcha bien en Venezuela: LA CIUDADANÍA DICE TODO LO CONTRARIO

Banderas de EE. UU. y Nicaragua - Canva/ DHS - Foto X: @DHSgov
Departamento de Seguridad Nacional

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. revela a NTN24 motivo de deportación de disidente que volvió a ser detenido por el régimen de Nicaragua

Más de Actualidad

Ver más
María Elvira Salazar | Foto: EFE
María Elvira Salazar

María Elvira Salazar explota en el Congreso contra los Ortega Murillo: "Los observamos"

Aeropuerto El Dorado - AFP
Estados Unidos

Joven denuncia que fue retirado de un vuelo en Bogotá tras negarse a cambiar de asiento con otros pasajeros

Represión en Venezuela - AFP/EFE
Regimen chavista

Alarmante situación en Venezuela: caso de Javier Oropeza reaviva la represión del régimen chavista

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Elvira Salazar | Foto: EFE
María Elvira Salazar

María Elvira Salazar explota en el Congreso contra los Ortega Murillo: "Los observamos"

Aeropuerto El Dorado - AFP
Estados Unidos

Joven denuncia que fue retirado de un vuelo en Bogotá tras negarse a cambiar de asiento con otros pasajeros

Represión en Venezuela - AFP/EFE
Regimen chavista

Alarmante situación en Venezuela: caso de Javier Oropeza reaviva la represión del régimen chavista

Juan Pablo Guanipa | Foto: AFP
Venezuela

"No representa a Venezuela ni a los venezolanos": Juan Pablo Guanipa sobre llegada de Delcy Rodríguez a Estados Unidos

Donald Trump y María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

Trump sobre el regreso de María Corina Machado: "Es una mujer estupenda y todo va a salir bien"

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

Con extensos cordones humanos: así preparan los venezolanos el regreso de María Corina Machado

Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Abelardo de la Espriella

"Me los voy a llevar a cárceles en donde no entre ni la señal de la santa cruz": De la Espriella ordena traslado de 120 cabecillas para que dejen de dar órdenes desde prisión

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023