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Miércoles, 24 de junio de 2026
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Venezuela

Servicio Geológico de Estados Unidos dice que fueron dos los terremotos que sacudieron a Venezuela: de magnitudes 7,2 y 7,5

junio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Segundo terremoto de magnitud 7.5 sacude Venezuela - AFP
Segundo terremoto de magnitud 7.5 sacude Venezuela - AFP
Los temblores, que provocaron el derrumbe de edificios en Caracas y se sintieron en la vecina Colombia, se produjeron con un minuto de diferencia, en lugares separados por unos 45 kilómetros y a distintas profundidades.

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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"Este terremoto fue el segundo evento de un doblete. El sismo principal de magnitud 7,5 fue precedido 39 segundos antes por un sismo precursor de magnitud 7,2", indicó el USGS, al actualizar una evaluación anterior que cifró en 7,1 la magnitud del primero.

Los temblores, que provocaron el derrumbe de edificios en Caracas y se sintieron en la vecina Colombia, se produjeron con un minuto de diferencia, en lugares separados por unos 45 kilómetros y a distintas profundidades, indicaron los datos del USGS.

El primer temblor tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 22H04 GMT y fue seguido de varias réplicas, de una magnitud de hasta 7,5, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X.

Ante el temblor, varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, temerosas de eventuales nuevas réplicas.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aseguró que el sismo ocurrido frente a las costas de Venezuela no genera riesgo de tsunami para el litoral Caribe colombiano.

La entidad precisó que esta evaluación se realizó con base en la información proporcionada por la Dirección General Marítima (Dimar).

Es de señalar que Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.

El sismo se sintió incluso en la capital colombiana, Bogotá, donde las lámparas se balanceaban, sonaban las alarmas y algunos vecinos evacuaron los edificios por precaución.

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