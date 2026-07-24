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Viernes, 24 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

A un mes de los terremotos se dan a conocer nuevos videos sensibles de la catástrofe que enlutó a Venezuela

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía que muestra edificios colapsados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Fotografía que muestra edificios colapsados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
En diferentes audiovisuales se ve a varias familias intentando escapar de los temblores. Mientras buscan un lugar seguro, las estructuras se van desmoronando.

A un mes del potente doblete sísmico que acabó con la vida de miles de personas en Venezuela, se dan a conocer nuevos videos sensibles de la catástrofe que enlutó al país.

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En diferentes audiovisuales se ve a varias familias intentando escapar de los temblores. Mientras buscan un lugar seguro, las estructuras se van desmoronando.

Hasta ahora, 5.398 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

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En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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