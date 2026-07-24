Avión que trasladó a España en el Mundial llegó a Buenos Aires con imagen de los jugadores campeones: aficionados dicen que es una provocación

Días después de la final del Mundial entre España y Argentina, se sigue hablando del encuentro en el que la selección ibérica terminó coronándose campeona tras su victoria por 1 a 0 en el tiempo suplementario.

Y es que en las últimas horas se conoció que el avión utilizado para trasladar a la Roja en el Mundial arribó a Buenos Aires, lo que ha sido interpretado como una provocación.

Cabe resaltar que la aerolínea española Iberia fue la encargada de trasladar a los jugadores durante su participación en el Mundial de Norteamérica y de llevarlos de regreso a Madrid tras coronarse campeones.

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Precisamente, el avión de la reconocida aerolínea española que sirvió para trasladar a los jugadores en Estados Unidos arribó en las últimas horas a Buenos Aires, Argentina, generando todo tipo de especulaciones.

Se trata del avión Airbus A330 con ploteado de los jugadores españoles Marc Cucurella, Mikel Merino y Dani Olmo abrazados, además del mensaje “Despega un equipo, vuela un país”.

El icónico avión arribó al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires como parte de la operación de la línea aérea en sus distintos destinos.

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En ese sentido, no se trataría de una provocación, como lo han difundido los aficionados argentinos en redes sociales, sino parte de la operación de la aerolínea.