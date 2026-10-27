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Martes, 27 de octubre de 2026
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Venezuela

OVP denuncia muerte bajo custodia: recluso con graves enfermedades cardíacas falleció en cárcel de Margarita

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Un hombre detrás de las rejas en una oscura celda de prisión - Foto de referencia: Pexels
Un hombre detrás de las rejas en una oscura celda de prisión - Foto de referencia: Pexels
César Ramón Aguilera Villahermosa falleció el 23 de octubre y la ONG exige investigar si recibió atención médica oportuna.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes 27 de octubre la muerte de César Ramón Aguilera Villahermosa, quien estaba recluido en el Internado Judicial de la Región Insular, conocido como la cárcel de Margarita, en el estado Nueva Esparta. El fallecimiento sucedió el pasado 23 de octubre y reavivó las preocupaciones por las condiciones sanitarias en los centros penitenciarios venezolanos.

Según la información recibida por la organización, el recluso murió por un shock cardiogénico, miocardiopatía dilatada, arteriosclerosis severa e hipertensión arterial, afecciones que plantean interrogantes acerca de la atención médica que recibió al momento en que permanecía bajo custodia del Estado.

El OVP advirtió que las personas privadas de libertad dependen de las autoridades penitenciarias para acceder a medicamentos, evaluaciones médicas y traslados hospitalarios. Por esa razón, asegura que esclarecer la causa del fallecimiento no es suficiente: igualmente tiene que determinarse si el interno recibió tratamiento adecuado y atención especializada a tiempo.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para establecer las circunstancias de la muerte de Aguilera Villahermosa y determinar si hubo omisiones por parte de los funcionarios responsables de su custodia.

La organización pidió esclarecer si el recluso contaba con un diagnóstico anterior, qué tratamiento recibía y si las autoridades respondieron de manera oportuna frente a sus problemas cardíacos. De igual forma reclamó que se identifiquen las posibles responsabilidades y que las averiguaciones no se limiten a este caso, sino que abarquen las muertes y otras violaciones de derechos humanos registradas en las cárceles del territorio venezolano.

El fallecimiento además vuelve a poner el foco acerca del funcionamiento del Internado Judicial de la Región Insular, un centro que fue desalojado e intervenido en febrero de 2016 tras el desmantelamiento de la estructura de poder que encabezaba Teófilo Rodríguez Cazorla, conocido como “El Conejo”.

En su Informe Anual 2024, el OVP documentó que por lo menos 125 personas seguían recluidas en el establecimiento, pese a que no se informó públicamente por su reacondicionamiento ni reinauguración formal. La organización igualmente recibió denuncias por presuntos pagos irregulares para permanecer en el recinto, mientras otros detenidos de Nueva Esparta continuaban en calabozos policiales con problemas de hacinamiento.

El OVP exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario que informe cuántas personas permanecen en estos momentos en la cárcel de Margarita, bajo qué condiciones funciona y qué servicios médicos están disponibles para los internos.

La ONG insiste en que el Estado tiene la obligación de garantizar la salud y la integridad de las personas bajo su custodia. Justamente por ello es que considera necesario esclarecer si hubo fallas en la atención recibida por Aguilera Villahermosa y establecer responsabilidades en caso de comprobarse irregularidades.

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