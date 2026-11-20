Cartagena se transformó en una extensión de La Bombonera. Alrededor de 2.000 hinchas de Boca Juniors protagonizaron un multitudinario banderazo en el Centro Histórico, como antesala de la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro, que se jugará este sábado 21 de noviembre en Barranquilla.

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La celebración tuvo lugar el jueves en el Camellón de los Mártires y cercanías de la Torre del Reloj. Banderas, bombos, camisetas y cánticos acompañaron una concentración que reunió a aficionados argentinos y colombianos. Uno de los momentos más llamativos fue la iluminación del emblemático monumento con los colores azul y amarillo del equipo xeneize.

Pero detrás de la fiesta igualmente hay historias de hinchas que viajaron para acompañar a su equipo y aprovechar la estadía en el Caribe. Cristian, quien llegó desde San Justo junto a un grupo de amigos, le dijo a Clarín por qué eligieron Cartagena como base antes de la final.

“Vinimos para acá porque al final nos salía más barato entre el traslado y el alojamiento, pero además acá hay playa y en Barranquilla no hay mucho para hacer”, relató.

Martín y Esteban, otros dos seguidores procedentes de Ciudadela, indicaron que el precio de los vuelos además influyó en su decisión. “En el momento que Boca le ganó al Vasco los vuelos a Barranquilla se dispararon, así que era mucho mejor venir para acá”, detallaron.

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La movilización en Cartagena hace parte de la expectativa que circula la final continental. La ciudad recibió a miles de visitantes que encontraron en sus playas, hoteles y oferta turística una alternativa para hospedarse previo al partido.

Para el sábado se espera la presencia de alrededor de 30.000 hinchas de Boca en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Desde Cartagena, cientos de buses trasladarán a los aficionados por la Vía del Mar para acompañar al equipo en la disputa del título.

Así, el banderazo al frente de la Torre del Reloj se convirtió en una de las postales de la previa de la final: una multitud que llevó la pasión xeneize al corazón de la ciudad de Cartagena y que ahora espera celebrar en Barranquilla.