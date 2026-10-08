Vente Venezuela pide levantar "de inmediato" inhabilitación contra María Corina Machado tras denuncia de exmagistrada del TSJ

El partido de la premio Nobel de la Paz y líder democrática venezolana, María Corina Machado, pidió el jueves levantar de "inmediato" su inhabilitación política, después de la confesión de una exmagistrada que reveló que fue forzada a firmar la medida que le impidió a la líder opositora competir en las elecciones de 2024.

Vente Venezuela, en un comunicado titulado "Confesión de exmagistrada Bárbara César Siero desmonta inhabilitación de María Corina", denunció nuevamente la "instrumentalización política de la justicia que durante casi tres décadas ha hecho el régimen chavista".

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La colectividad aseguró que la reciente declaración pública de la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara César Siero, el 6 de octubre de 2026, en la que denuncia cómo "fue coaccionada para firmar las sentencias de inhabilitaciones políticas contra María Corina Machado y otros dirigentes políticos, confirma las razones de nuestro reclamo".

Esas inhabilitaciones realizadas desde el TSJ fueron, en la práctica, "claras acciones de persecución y represión contra quienes disentimos del sistema oficialista, y tras un falso manto de legalidad, escondían mecanismos inconstitucionales para excluir al liderazgo opositor y controlar resultados electorales".

Asimismo, señaló que el testimonio tardío de la exmagistrada Bárbara César "revela hasta dónde fue capaz de llegar el aparato criminal del chavismo para perseguir políticamente a quienes lo enfrentamos: detener y castigar a familiares para someter la voluntad de una persona".

En este caso, obligar a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia a firmar sentencias ilegales.

El comunicado se refiere a la confesión de César Siero, que señaló que la presión ejercida incluyó el encarcelamiento de sus hermanos y cuñada, militares condenados en el marco del caso conocido como "brazalete blanco".

En entrevista con NTN24, César Siero detalló que uno de sus hermanos fue condenado a doce años por conspiración política, mientras que su otro hermano y su cuñada recibieron sentencias de tres años por encubrimiento.

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"La inhabilitación de María Corina Machado, ilegal desde su origen y viciada de nulidad absoluta, fue ratificada mediante una decisión que, según reconoce la exmagistrada ahora denunciante, sólo se obtuvo porque se utilizó a sus familiares como rehenes, confirmando así la ocurrencia de graves actuaciones delictivas que deben ser objeto de una urgente averiguación", añade Vente Venezuela.

Por esta razón, dice el comunicado "esa inhabilitación debe ser levantada DE INMEDIATO".

"Estás decisiones contra María Corina no son episodios aislados, sino instrumentos de una estrategia para impedir que la soberanía popular se exprese y perpetuar así un sistema de elecciones fraudulentas", señala.

Según el partido, el régimen convirtió a las inhabilitaciones "en una forma de fraude electoral anticipado: no era necesario falsificar el resultado de una elección si antes podían eliminar de la papeleta el nombre de la candidata que podía ganarla".

Asimismo, sobre el esperado regreso de la líder democrática, Vente Venezuela asegura que debe ser "con plenas garantías de libertad y seguridad".

"A ella, como a tantos otros venezolanos, se le han vulnerado sus derechos civiles y políticos. Tiene derecho a estar en su país, junto a los venezolanos, y a ejercer libremente su trabajo político y social como la líder más importante de un país que anhela y trabaja cada día por la libertad", aseveró.

Sobre lo que se viene para el país en materia de transición y reconstrucción, el comunicado dice que es imperativo "un cambio de gobierno, independencia de los poderes públicos, justicia para las víctimas y garantías de no repetición".