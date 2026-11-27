La fuerza pública neutralizó una acción terrorista en el departamento del Meta mediante la interceptación de un vehículo tipo NPR acondicionado con explosivos en la vía a Puerto Gaitán, operación que dejó dos personas capturadas en flagrancia y la incautación de una motocicleta presuntamente empleada para apoyo logístico, según reportaron el presidente Abelardo de la Espriella y el Ejército Nacional.

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El resultado operativo fue ejecutado por tropas de la Séptima Brigada, adscrita a la Cuarta División del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional y a partir de labores de inteligencia militar desplegadas tras la reciente visita del jefe de Estado a Villavicencio y la activación del Bloque de Búsqueda en la región llanera.

“La anticipación y la rápida reacción de nuestra fuerza pública permitieron prevenir un posible atentado”, destacó Abelardo de la Espriella en el comunicado oficial, y resaltó el valor de la coordinación interinstitucional en la prevención de actos terroristas.

La intervención de las autoridades colombianas evitó un grave ataque contra la población civil en una zona que registra actividad de grupos armados ilegales, mientras las dos personas capturadas quedaron a disposición de la autoridad judicial para las investigaciones correspondientes.

“Mi compromiso con el pueblo llanero es inquebrantable. Mantendremos la persecución contra las estructuras criminales que pretenden sembrar el terror en esta región del país”, aseguró el jefe de Estado colombiano, con la precisión de que las operaciones de seguridad continuarán de manera permanente en el territorio.

Este resultado representa un golpe contra las estructuras criminales que operan en el departamento del Meta, corredor estratégico de los Llanos Orientales colombianos, donde los investigadores evalúan si el plan responde a grupos armados organizados que buscan desestabilizar la seguridad regional.

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Los organismos judiciales y de inteligencia mantienen abiertas las indagaciones para establecer las ramificaciones de la red desarticulada y no descartan nuevas capturas vinculadas con este caso.