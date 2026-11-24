La aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas, especializada en rutas entre España y América Latina, anunció este martes la suspensión inmediata de sus operaciones debido a problemas financieros.

"Tras un período de intensas negociaciones y de análisis de distintas alternativas orientadas a reforzar la situación financiera de la compañía que no acabaron por concretarse, Plus Ultra Líneas Aéreas ha decidido suspender sus operaciones aéreas" hasta nuevo aviso, indicó la empresa en un comunicado.

Fundada en 2011 con un modelo de bajo costo centrado exclusivamente en vuelos transatlánticos desde Madrid y Tenerife, Plus Ultra se vio afectado por el fuerte aumento de los precios del combustible que tocaba al sector aéreo de larga distancia.

La indicada indicó ser "consciente" del impacto que esta decisión puede tener para sus empleados y clientes, y aseguró que sus equipos "trabajarán para atender las distintas situaciones".

Plus Ultra está en el centro de una investigación judicial en España por presunto tráfico de influencias que afecta al antiguo dirigente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011.

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La aerolínea se benefició en 2021 de un préstamo estatal de 53 millones de euros, una ayuda reservada en principio a empresas consideradas "estratégicas", pese a que entonces solo operaba rutas con Ecuador, Perú y Venezuela.

Zapatero, que presuntamente habría actuado como intermediario y cuyo entorno habría recibido comisiones ocultas a través de una empresa de consultoría, asegura que "nunca realizó la más mínima gestión" para facilitar ese rescate.

Viajeros colombianos y venezolanos afectados

Se estima que más de 30 mil venezolanos resultaron afectados por el cese de operaciones, tanto de viajeros que transitaban la ruta Madrid-Caracas, como de aquellos que viajaban hacia Europa.

Incluso, muchos de los afectados compraron tiquetes de viaje para pasar las fiestas de diciembre en su país y junto a sus familias.

A su vez, miles de colombianos resultaron afectados por la suspensión de la ruta Madrid-Bogotá-Madrid, con escala en Cartagena.