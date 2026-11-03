Salió la primera convocatoria de Argentina tras el retiro de Messi y la nostalgia se apodera de los fanáticos: "Ya nunca será lo mismo"

La Selección Argentina comienza a prepararse para una nueva etapa sin Lionel Messi. El entrenador Lionel Scaloni anunció la convocatoria de 28 jugadores para los amistosos de noviembre, en una lista que presenta varias novedades y ausencias importantes.

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La salida del capitán marca un antes y un después para la Albiceleste, que deberá afrontar sus próximos compromisos sin el futbolista que lideró al equipo en la conquista del Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.

La ausencia de Messi desató la nostalgia entre los fanáticos. “Ya nunca será lo mismo”, escribió un hincha, mientras que varios compartieron fotografías del 10, recién retirado de la selección.

Sin embargo, Messi no es la única ausencia destacada. Scaloni tampoco convocó a Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, mientras que Cristian 'Cuti' Romero y Lautaro Martínez quedaron por fuera debido a problemas físicos. Por su parte, Leandro Paredes y Nahuel Molina todavía deben cumplir sus respectivas sanciones.

Entre las principales novedades aparece Aaron Anselmino, defensor del Chelsea, quien recibió su primera convocatoria a la selección mayor. También regresan Mariano Troilo, después de aproximadamente un año y medio, y Gonzalo Montiel, quien no estuvo en las anteriores fechas FIFA.

La convocatoria estará liderada por el Dibu Martínez y Julián Álvarez, dos de los nombres importantes con los que Scaloni buscará mantener la competitividad del equipo en el inicio de este nuevo ciclo.

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Argentina enfrentará a Uruguay el próximo 13 de noviembre en La Bombonera y, posteriormente, recibirá a Costa Rica el 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Lista de convocados de Argentina: