“Que le respeten la vida”: mensaje del alcalde de Uribia a criminales que secuestraron a su esposa

El Informativo de NTN24 conversó con el alcalde Uribia, Jaime Luis Buitrago García, sobre el secuestro de su esposa Nancy Gómez, quien cumple más desaparecida, luego de que el pasado miércoles en horas de la mañana fue interceptada por hombres fuertemente armados, al parecer integrantes del ELN. De acuerdo con el mandatario local, pese a los esfuerzos desplegados por las autoridades para la búsqueda de su esposa, siguen sin tener “conocimiento alguno” de ella y de dónde pueda estar.