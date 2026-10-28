NTN24
Miércoles, 28 de octubre de 2026
Miércoles, 28 de octubre de 2026
María Corina Machado

María Corina Machado visita La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble terremoto, a pocos días de su regreso a Venezuela

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado - Foto: EFE
María Corina Machado - Foto: EFE
Esta visita se produce mientras continúan las labores de recuperación, reconstrucción y atención a las comunidades afectadas por la emergencia, luego de los daños ocasionados en viviendas, infraestructura y servicios públicos.

La líder de la democracia María Corina Machado visitó este miércoles el estado La Guaira, en lo que representa su primera visita allí desde los terremotos que afectaron a Venezuela y también desde su reciente regreso al país.

o

La llegada de Machado a territorio guaireño forma parte de las primeras actividades públicas que desarrolla la dirigente después de retornar a Venezuela, tras permanecer un período fuera del territorio nacional.

Cabe resaltar que, durante su recorrido, Machado sostuvo contacto con habitantes de La Guaira, una de las ciudades más afectadas por los movimientos sísmicos que provocaron importantes daños en distintas regiones del país y dejaron miles de damnificados.

Esta visita se produce mientras continúan las labores de recuperación, reconstrucción y atención a las comunidades afectadas por la emergencia, luego de los daños ocasionados en viviendas, infraestructura y servicios públicos.

Se hace énfasis en que el recorrido por La Guaira se suma a la agenda que María Corina ha desarrollado desde su regreso a Venezuela. La dirigente y premio Nobel de Paz reapareció públicamente el pasado domingo en el Santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto, estado Lara, y posteriormente emprendió un recorrido por distintas localidades del país antes de llegar a Caracas.

o

Durante su trayecto, realizó paradas y encuentros con ciudadanos en diferentes puntos, mientras que el lunes llegó a la capital venezolana. Posteriormente, este martes regresó a la sede de Vente Venezuela en El Bejucal, después de más de dos años sin visitar ese espacio.

Su retorno al país también ha generado reacciones de dirigentes políticos venezolanos y representantes de la comunidad internacional, en momentos en que avanzan las conversaciones sobre una nueva hoja de ruta política y electoral para Venezuela.

Asimismo, al haber regresado a Venezuela, María Corina le da un aire de esperanza a todo el pueblo, que está agotado por el régimen.

La visita a La Guaira marca una nueva parada en el recorrido de Machado tras su regreso, en medio de un escenario político caracterizado por las discusiones sobre las reformas institucionales y las condiciones para la celebración de futuras elecciones presidenciales.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Regreso María Corina Machado

La Guaira

Terremoto en Venezuela

Régimen de Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Guía minuciosa: así es como se puede ser colaborador de la CIA en Cuba para contribuir a la caída de la dictadura según anunció Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿La presencia de María Corina en Venezuela es una presión para tener elecciones presidenciales?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Dónde está Flávio Bolsonaro? Esto es lo que se sabe de su paradero

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Víctimas de Alex Saab exigen a juez federal de EEUU reactivar demanda civil contra testaferro de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Contraste: Mientras Machado es rodeada por miles, los dictadores caminan solos ante las cámaras

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart | Foto: EFE
Mario Díaz-Balart

"El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio": congresista Mario Díaz-Balart advierte sobre siniestro plan contra el secretario de Estado de EE. UU.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Brasil

Departamento de Estado confirma a NTN24 que expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y que autorizará su ingreso a EE. UU.

El fallido tarimazo de Delcy Rodríguez en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Delcy Rodríguez

El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

Foto: La Noche ONU
Estados Unidos - Cuba

Gritos y tensión | Así fue el impactante choque entre EE. UU. y Cuba en la ONU: fuerte agresión de la delegación del régimen

Foto: La Noche
Estados Unidos - Cuba

¿Dónde están los poderosos buques de EE. UU. que podrían ocuparse del régimen de Cuba como lo dijo Trump?

Más de Actualidad

Ver más
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- Foto: EFE
Israel

Netanyahu ordenó el cierre total de Cisjordania tras tiroteo que dejó al menos cinco heridos cerca de Hebrón

Carta del Pollo Carvajal expone comisiones del régimen venezolano a políticos del Partido Socialista de España - Fotos: AFP/EFE
Hugo El Pollo Carvajal

Carta del Pollo Carvajal expone comisiones del régimen a políticos del Partido Socialista Español

Christa Pike, mujer condenada a muerte en EEUU. (AFP)
Pena de muerte

Renunció el director de prisiones que supervisó la fallida ejecución de Christa Pike, la mujer condenada a muerte que sobrevivió a doble inyección letal en EE. UU.

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- Foto: EFE
Israel

Netanyahu ordenó el cierre total de Cisjordania tras tiroteo que dejó al menos cinco heridos cerca de Hebrón

Carta del Pollo Carvajal expone comisiones del régimen venezolano a políticos del Partido Socialista de España - Fotos: AFP/EFE
Hugo El Pollo Carvajal

Carta del Pollo Carvajal expone comisiones del régimen a políticos del Partido Socialista Español

Christa Pike, mujer condenada a muerte en EEUU. (AFP)
Pena de muerte

Renunció el director de prisiones que supervisó la fallida ejecución de Christa Pike, la mujer condenada a muerte que sobrevivió a doble inyección letal en EE. UU.

Cuba - Foto Canva/ Marco Rubio - Foto EFE/ CIA
Estados Unidos - Cuba

Guía minuciosa: así es como se puede ser colaborador de la CIA en Cuba para contribuir a la caída de la dictadura según anunció Estados Unidos

Bandera de México | Foto: AFP
México

México desmantela red de extorsión que clonaba con IA voces de altos funcionarios

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN en Venezuela

"Han permitido que los jefes puedan protegerse en territorio venezolano": experta sobre ELN en Venezuela

María Corina Machado, celebra su cumpleaños, en medio de su anhelado deseo de regresar a su país - Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado celebra un nuevo año de vida en medio de su plan por regresar a Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023