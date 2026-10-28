María Corina Machado visita La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble terremoto, a pocos días de su regreso a Venezuela

La líder de la democracia María Corina Machado visitó este miércoles el estado La Guaira, en lo que representa su primera visita allí desde los terremotos que afectaron a Venezuela y también desde su reciente regreso al país.

La llegada de Machado a territorio guaireño forma parte de las primeras actividades públicas que desarrolla la dirigente después de retornar a Venezuela, tras permanecer un período fuera del territorio nacional.

Cabe resaltar que, durante su recorrido, Machado sostuvo contacto con habitantes de La Guaira, una de las ciudades más afectadas por los movimientos sísmicos que provocaron importantes daños en distintas regiones del país y dejaron miles de damnificados.

Esta visita se produce mientras continúan las labores de recuperación, reconstrucción y atención a las comunidades afectadas por la emergencia, luego de los daños ocasionados en viviendas, infraestructura y servicios públicos.

Se hace énfasis en que el recorrido por La Guaira se suma a la agenda que María Corina ha desarrollado desde su regreso a Venezuela. La dirigente y premio Nobel de Paz reapareció públicamente el pasado domingo en el Santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto, estado Lara, y posteriormente emprendió un recorrido por distintas localidades del país antes de llegar a Caracas.

Durante su trayecto, realizó paradas y encuentros con ciudadanos en diferentes puntos, mientras que el lunes llegó a la capital venezolana. Posteriormente, este martes regresó a la sede de Vente Venezuela en El Bejucal, después de más de dos años sin visitar ese espacio.

Su retorno al país también ha generado reacciones de dirigentes políticos venezolanos y representantes de la comunidad internacional, en momentos en que avanzan las conversaciones sobre una nueva hoja de ruta política y electoral para Venezuela.

Asimismo, al haber regresado a Venezuela, María Corina le da un aire de esperanza a todo el pueblo, que está agotado por el régimen.

La visita a La Guaira marca una nueva parada en el recorrido de Machado tras su regreso, en medio de un escenario político caracterizado por las discusiones sobre las reformas institucionales y las condiciones para la celebración de futuras elecciones presidenciales.